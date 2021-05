Hannover

Für Anke Lesinski-Schiedat bedeutet die Pandemie auch eine Chance. Die HNO-Ärztin, MHH-Professorin und Vorsitzende des Niedersächsischen Hartmannbundes beschäftigen Perspektiven und Lerneffekte, die sich der Gesellschaft nach der Pandemie eröffnen könnten.

Frau Prof. Lesinski-Schiedat, welche Chancen sehen Sie in der Pandemie?

Ich sehe vor allem Chancen für die Zeit danach. Wenn wir global weiterleben, wird es auch einen nächsten Keim geben, der alle betrifft. Darauf sollten wir vorbereitet sein und dafür müssen wir Strukturen ändern. Wir brauchen keine 50 Intensivbetten im Keller, aber wir müssen wissen, wie wir schnell und effektiv handeln können. Ich denke zudem, dass Ärzte zu wenig gefragt wurden. Reicht die Expertise eines Virologen ohne Klinikerfahrung wirklich aus, oder müssen wir nicht vielmehr und vor allem viel stärker Fachleute aus ganz anderen Bereichen mit ins Boot holen? Infektiologen, Fachärzte, weltweit erfahrene Epidemiologen aber auch Philosophen oder Gesellschaftswissenschaftler.

Was wird uns Ihrer Meinung nach nach der Corona-Krise weiter begleiten?

Das Maskentragen in Verkehrsmitteln, in Supermärkten oder Geschäften dürfte lange nicht vorbei sein. Es ist auch hinnehmbar. Vieles kann im Alltag künftig vorbeugend besser organisiert werden. Eine Personenbeschränkung im Einzelhandel macht doch grundsätzlich Sinn. Da wartet man eben draußen in der einen Schlange und später nicht mehr an der Kasse. Eine effektivere Organisation, so dass nicht abgesperrte Stühle sondern einfach weniger Stühle ausreichen. Wichtig finde ich das respektvolle Verhalten dem Gegenüber, den zugewandten und empathischen Umgang. Wenn jemand Angst hat, wenn ich keine Maske trage, dann setze ich sie eben auf. OP-Ärzte und Op-Schwestern schaffen das ja auch.

Wie steht es um die Verantwortung des Einzelnen?

Die Eigenverantwortung, etwa auf die Ressourcen anderer zu blicken, ist unerlässlich. Wir müssen vor allem diejenigen im Blick behalten, denen es schlechter geht als uns. Das ist ein Grundsatz im medizinischen Alltag, Zeit und Empathie für Kranke, also Schwächere aufzubringen. Die Pandemie hat die Pflege an ihre Grenzen gebracht. Aber eine sogenannte Triage hat es bei uns auf den Intensivstationen nicht gegeben. Wäre das passiert, wäre der Alarm nicht zu überhören gewesen.

Welcher Perspektivwechsel wäre politisch sinnvoll für die Zukunft?

Vor allem zu Beginn der Pandemie hatten wir viel zu wenig Materialien. Gesellschaft und Staat sollten eine wirtschaftliche Basis etwa für Unternehmen für Medizinprodukte oder auch Arzneien schaffen und zwar in Europa. Das stärkt die EU und erlaubt uns mehr Flexibilität. Dass Impfstoffe auch hier produziert werden können, muss keine Ausnahme für die Krise gewesen sein.

Ist ein Lockdown eine Lösung auch für künftige Pandemien?

Der Lockdown war nicht falsch, allerdings denke ich, dass besondere Kampagnen sowohl das Verständnis als auch das Verhalten vieler Bürger positiv beeinflusst hätten. Die Kampagne bei HIV damals hat extrem gut funktioniert, bei Covid hat es zunächst genauso wenig öffentlichkeitswirksame Aufklärung gegeben wie jetzt beim Impfen. Viel wichtiger ist es natürlich, eine Pandemie zu vermeiden. Dazu gehört meines Erachtens auch ein stärkerer Fokus auf die Gesundheitserziehung der Gesellschaft. Ob in Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium oder Berufsleben, wir haben viele Mittel zur Gesundheitsprävention zur Verfügung. Sie müssen nur besser kommuniziert werden.

Wie denn?

Unsere Gesundheitsämter sind chronisch unterbesetzt, außerdem sind die dortigen Stellen für Ärzte oft nicht sonderlich attraktiv, allein schon wegen der Bezahlung. Der Öffentliche Gesundheitsdienst erfährt nur wenig Wertschätzung. Zudem müssen wir medizinische Prozesse rationalisieren zur Steigerung der Effektivität, das klappt unter anderem mit einem Ausbau der digitalen Strukturen. Wissenschaft und Patientenkontakt sind natürlich nur bedingt zu digitalisieren, aber wir brauchen da eine bessere Mischung. Und jeder Bürger sollte seine Krankenversicherung selber ausgestalten können. Das hat auch etwas mit Eigenverantwortung zu tun. Die medizinisch notwendigen Arztbesuche müssen uneingeschränkt gewährleistet bleiben – aber ob ständig wiederholende Beratungen tatsächlich in der Mannigfaltigkeit notwendig sind, muss sich jeder Patient kritisch fragen. Und schließlich sollte das Stichwort Prävention stärker zum gesellschaftlichen Leben der Zukunft gehören, der Schutz durch einen vernünftigen Umgang mit Hygiene etwa.

Zur Person Prof. Anke Lesinski-Schiedat hat in Essen und Padua Medizin studiert und arbeitet seit 1993 an der medizinischen Hochschule Hannover, derzeit als Ärztliche Leiterin des Deutschen Hörzentrums.. Die 54-jährige Mutter zweier Söhne engagiert sich zudem als Landesvorsitzende des Ärzteverbands Hartmannbund. Der Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands - ist ein Berufsverband, der die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen von Ärzten, Zahnärzten und Medizinstudenten in Deutschland vertritt. Nach eigenen Angaben hat er gut 70.000 Mitglieder, die in 17 Landesverbänden organisiert sind, von denen lediglich zwei von Frauen geführt werden.

Haben Sie Vertrauen in den Patienten Mensch?

Unbedingt. Auch wir Ärzte müssen Vertrauen in die Menschen haben, nicht nur umgekehrt. Sonst lernen wir nicht. Ich erinnere an die Praxispauschale, da haben die Bürger den „Wert“ der Gesundheitsversorgung bemerkt und sich auf medizinisch Notwendiges konzentriert. Ambulante Strukturen könnten besser eingesetzt werden, da machen die Menschen mit. Aber auch unter Medizinern kann die Effizienz bei der Verzahnung von Disziplinen gesteigert werden, auf der Grundlage des Respekts vor dem Wissen des anderen.

Von Susanna Bauch