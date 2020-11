Wie komme ich in Hannover an einen Corona-Test?

Hannover

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt rasant – und damit auch die Nachfrage nach Corona-Tests. Doch wo kann man sich überhaupt testen lassen? Wie viel kostet ein Test? Und wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wo kann ich mich auf Corona testen lassen?

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachen (KVN) empfiehlt, zuerst den Hausarzt anzurufen. Viele niedergelassene Ärzte können einen Corona-Abstrich vornehmen. Aus räumlichen oder personellen Gründen ist das aber nicht in jeder Praxis möglich. Das Telefonat mit dem Hausarzt oder der Hausärztin soll das weitere Vorgehen abklären. Wenn der Arzt entscheidet, dass ein Test gemacht werden soll, kann es sein, dass er seinen Patienten an ein Testzentrum oder eine sogenannte Infektionspraxis weiterleitet. Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, verstärkt zu testen und gegebenenfalls Patienten in häuslicher Quarantäne zu betreuen. Niemand sollte sich vorschnell auf den Weg zum Arzt begeben. Patienten sollten auf jeden Fall zuerst mit der Arztpraxis telefonieren, um die Gefahr von weiteren Ansteckungen zu senken.

Kann ich auch direkt zu einer Infektionspraxis oder einem Testzentrum gehen?

Um einen Patientenansturm und entsprechendes Gedränge zu vermeiden, wollen die Verantwortlichen der KVN die Liste der Praxen nicht veröffentlichen, die einen Abstrich vornehmen können. Aber auch, wenn die Adresse einer Praxis bekannt ist, in der ein Test möglich ist: Zunächst muss geklärt werden, warum sich ein Patient testen lassen will, wie Christoph Borschel erläutert, Sprecher der Region Hannover. Der Hausarzt oder im Zweifelsfall das Gesundheitsamt sollen vorab einschätzen, ob es sich bei dem Patienten um eine sogenannte Indexperson oder um eine K1-Person handelt. Darunter versteht man Personen, die engen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten oder von der Corona Warn-App eine Benachrichtigung erhalten haben. Sie sind damit in die „Kategorie 1“ eingeordnet.

Das Testzentrum für die Region befindet sich in Empelde. Patienten müssten aber in jedem Fall den Zwischenweg über den Hausarzt gehen und sollten auf keinen Fall auf eigene Faust nach Empelde fahren, betont Regionssprecher Borschel.

Auf was für einen Test muss ich mich einstellen – und ist der zuverlässig?

Wer sich testen lassen möchte, kann sich für gewöhnlich auf einen PCR-Test einstellen. Die Analyse erfolgt im Labor, das Ergebnis gilt als sehr zuverlässig. Bei dieser Art des Tests wird ein Abstrich im Mund-, Nasen- oder Rachenraum des Patienten gemacht.

Wie die KVN erklärt, kann auch ein Schnelltest in Form eines Antigentests erfolgen. Diese Tests seien anerkannt, wenn ein schnelles Ergebnis benötigt werde. Die Tests kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn Kontakte des Patienten zu anderen Menschen vorhersehbar und schwer zu vermeiden sind, etwa im Arbeitsumfeld. Auch hier wird mit Stäbchen gearbeitet, allerdings gelten diese Tests als nicht so zuverlässig, darum kann es in Einzelfällen fälschlicherweise zu negativen Ergebnissen kommen. Wenn der Befund positiv ausfällt, ist nachträglich ein PCR-Test empfohlen.

Testzentrum in Empelde: Patienten müssen zuvor den Hausarzt einschalten. Quelle: Katrin Kutter

Wie lange dauert es, bis ein Ergebnis vorliegt?

Nach einem PCR-Test ist laut Region Hannover innerhalb der folgenden 24 bis 48 Stunden mit einem Ergebnis zu rechnen. Die KVN spricht dagegen davon, dass die Auswertung des Labors nach rund 48 Stunden vorliegen sollte. Wenn die betreffenden Labore jedoch zu stark ausgelastet seien, könne sich die Wartezeit auf bis zu 72 Stunden erhöhen. Patienten sollten vor dem Test aber unbedingt nachfragen, ob ein Ergebnis in jedem Fall mitgeteilt wird. Denn oft werden die Patienten nur über ein positives Ergebnis unterrichtet. Dann gilt die Faustregel: Wer nach 48 Stunden nichts gehört hat, kann von einem negativen Testergebnis ausgehen.

Beim Antigen-Schnelltest liegt das Ergebnis innerhalb von 15 Minuten vor. Das kann als erste Orientierung gelten.

Wie muss ich mich verhalten, bis ich Klarheit habe?

Kontaktpersonen, die in die Kategorie 1 (K1) fallen, müssen sich in häuslicher Isolation befinden, bis ihr Testergebnis vorliegt. Wer unabhängig davon glaubt, er könnte an Covid-19 erkrankt sein, sollte freiwillig in Quarantäne bleiben, so die Empfehlung von Regionssprecher Borschel. In der Zeit, bis das Ergebnis Klarheit schafft, sollten Patienten Kontakte mit anderen Personen vermeiden und ein Kontakttagebuch führen. Darin können sie alle Begegnungen mit anderen Personen festhalten, um mögliche Infektionsketten schneller rekonstruieren zu können.

Wie lange ist der Test gültig?

KVN-Sprecher Uwe Köster sagt, dass die Tests immer nur eine Momentaufnahme darstellten. Selbst nach einem negativen Ergebnis kann sich eine Person im nächsten Moment anstecken.

Was kostet mich der Corona-Test, wenn er nicht ärztlich angeordnet ist?

Die KVN klärt auf: Nach der Gebührenordnung für Ärzte fällt ein Preis für die ärztliche Leistung an, der ungefähr bei 25 Euro liegt. Dazu kommen die Laborkosten. Nach Auskunft der KVN kostet ein privat abgerechneter Test insgesamt bis zu 140 Euro.

Wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten?

Die Krankenkasse kommt für die Kosten des Corona-Tests auf, wenn das Gesundheitsamt einen Test anordnet, weil die Infektionswahrscheinlichkeit als entsprechend hoch eingestuft wurde, sagt KVN-Sprecher Köster. Wenn sich ein Patient mit Symptomen zum Abstrich meldet oder die Corona Warn-App ein erhöhtes Risiko signalisiert, seien die Kosten von der Krankenkasse ebenso abgedeckt. Rückkehrer aus Risikogebieten müssten ihre Tests auch nicht selbst bezahlen.

Von Katja Spigiel