Hannover

Der zweite Teil-Lockdown in der Corona-Krise wird erneut erhebliche Auswirkungen auf Hannovers Alltags- und Wirtschaftsleben haben. Restaurants und Fitnessstudios sind geschlossen, Messe und Flughafen brauchen hohe Millionenkredite, die Innenstädte leiden unter dem vermehrten Interneteinkauf. In einer Livestream-Diskussion am Donnerstag, 5. November, um 17.30 Uhr werden Regionspräsident Hauke Jagau und Oberbürgermeister Belit Onay mit Wirtschaftsvertretern debattieren, ob die Wirtschaft resilient und flexibel genug ist, um die Krise zu überstehen.

Sorgenkinder oder Zukunftsbranchen?

Die Veranstaltung ist Teil einer Diskussionsreihe der Wirtschaftsfördergesellschaft Hannoverimpuls. Sie startet am Donnerstag um 17.30 Uhr unter dem Titel „Dienstleistung, Tourismus, Handel: Sorgenkinder oder Zukunftsbranchen in der Region Hannover?“. Zunächst wird Maike Bielfeldt, neue Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, die aktuellen Kennzahlen zur Aktivität der lokalen Wirtschaft vorstellen. Anschließend diskutiert Hannoverimpuls-Geschäftsführerin Doris Petersen mit Bielfeldt sowie Volker Müller, dem Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), und den beiden Verwaltungschefs über die Situation, über Strategien und Auswege aus der Krise. Moderiert wird die anderthalbstündige Veranstaltung von HAZ-Redakteur Conrad von Meding.

