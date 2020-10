Wie lässt sich Sterbebegleitung in Corona-Zeiten verbessern? MHH an Großprojekt beteiligt

Hannover

Unterstützung in besonderen Zeiten: Die Versorgung von schwer kranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen ist gerade auch in Pandemiezeiten eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. „Unabhängig davon, ob Menschen an einer Covid-19-Infektion oder einer anderen schweren Erkrankung leiden,“ sagt Professor Nils Schneider, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) mit Forschungsschwerpunkt Palliativmedizin.

Abrutschen ins Abseits

Eine Erfahrung aus der Pandemiesituation in diesem Jahr ist allerdings, dass eine angemessene Palliativversorgung teilweise nicht möglich war – sowohl für Sterbende als auch für Nahestehende, die Abschied nehmen wollten, sagt Schneider. Angehörige durften ihre erkrankten Familienmitglieder nur sehr eingeschränkt oder gar nicht begleiten, Verlegungen in Hospize wurden durch Auflagen erschwert und bisweilen unmöglich gemacht. Menschen, die ohnehin in einer sehr schwierigen und belastenden Situation waren, sind noch weiter in die Isolation und ins Abseits gerutscht. Dieser Problematik widmet sich das Projekt Palliativversorgung in Pandemiezeiten (PallPan), an dem das MHH-Institut für Allgemeinmedizin beteiligt ist.

Anzeige

PallPan gehört zum bundesweiten Netzwerk Universitätsmedizin. Das Netzwerk hat das Ziel, die Forschungsaktivitäten zu Covid-19 bundesweit zu bündeln und zu stärken, um die Corona-Pandemie durch optimale Zusammenarbeit effektiver zu bekämpfen. Das Netzwerk umfasst die gesamte deutsche Universitätsmedizin und fördert Projekte zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert den Aufbau des von der Charité koordinierten Netzwerks mit 150 Millionen Euro für ein Jahr.

Vorbereitung für künftige Pandemien

Das Projekt umfasst alle Bereiche der Hospiz- und Palliativversorgung, damit die komplexe Pandemiesituation für die Versorgung von Menschen am Lebensende und deren Nahestehende umfassend dargestellt werden kann. „Um für künftige Pandemiephasen besser vorbereitet zu sein, soll bis Frühjahr 2021 eine nationale Strategie erarbeitet werden“, erläutert Schneider. Das Institut für Allgemeinmedizin der MHH ist innerhalb von PallPan hauptverantwortlich für den Bereich der ambulanten Palliativversorgung. „Wir erforschen insbesondere die Erfahrungen, Herausforderungen und Lösungsansätze von Hausärzten, niedergelassenen Onkologen, ambulanten Pflegediensten sowie Alten- und Pflegeheimen in der aktuellen Pandemiesituation bezüglich der Betreuung schwer kranker und sterbender Patienten mit oder ohne COVID-19 und ihrer Angehörigen,“ betont Projektleiterin Prof. Stephanie Stiel.

Von Susanna Bauch