Das niedersächsische Innenministerium hat in diesem Jahr zu insgesamt fünf Regionalkonferenzen mit dem Thema Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern eingeladen. Daran beteiligt waren die Polizeipräsidenten des Landes sowie Vertreter des Landeskriminalamts und des Verfassungsschutzes. Im kommenden Jahr wollen die Behörden in weiteren, kleineren Runden Verhaltenstipps an die Menschen weitergeben, die sich politisch engagieren. Für die Region Hannover sind solche Treffen in Garbsen, in Burgdorf und in Hannover geplant.

Savaş Gel, der Leiter des Dezernates für Kriminalitätsbekämpfung und Prävention, ist bei der Polizeidirektion Hannover auch für die Empfehlungen für Menschen in der Stadt und dem Umland zuständig, die in der Öffentlichkeit stehen. „Das beginnt bei eigentlich sehr naheliegenden Dingen, wie den eigenen Terminkalender nicht öffentlich zugänglich zu machen“, sagt Gel. Mandatsträger sollten sich zudem genau überlegen, welche Informationen sie über soziale Netzwerke im Internet oder andere Kanäle verbreiten. „Menschen, die in der Öffentlichkeit stehe, sollten auch mit ihren Familienangehörigen darüber sprechen und diese sensibilisieren“, sagt Gel.

Amts- und Mandatsträger sollten auch vorsichtig im Umgang mit Brief- und Paketsendungen sein. „Fehlt der Absender oder ist das Format ungewöhnlich und enthält der Brief einen persönlichen Zustellvermerk – das könnten alles Hinweise auf verdächtige Sendungen sein“, sagt der Dezernatsleiter. Die Polizei rät Personen in der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang auch, das eigene Fahrzeug in die Sicherheitsüberlegungen mit einzubeziehen. „Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Täter Manipulationen an Ihrem Fahrzeug vornehmen. Parken Sie Ihren Wagen daher zu Hause möglichst in einer Garage“, heißt es in einer Broschüre, die das Landeskriminalamt Niedersachsen herausgegeben hat. Auf rund 20 Seiten gibt die Behörde Amts- und Mandatsträgern weitere Sicherheitstipps und Verhaltensempfehlungen. Das Merkheft ist beim Landeskriminalamt erhältlich.