Hannover

Als Messechef Jochen Köckler seinen Mitarbeitern erzählte, dass er neuerdings einen vollelektrischen Audi Etron fahre, sei die Reaktion gespalten gewesen. „Endlich haben wir einen coolen Chef“, habe die eine Hälfte gesagt. „Damit kommt der ja nicht mal bis Berlin“, habe die andere Hälfte gefeixt. Und ja, so ist tatsächlich die Stimmung im Land, was die viel beschworene Mobilitätswende betrifft.

Salongespräch zur Mobilität von morgen

Köckler erzählte die Anekdote beim Jahresauftakt der Salongespräche, wo Gastgeber besondere Diskurspartner einladen und sich dann Publikum dazubitten. Deutlich mehr als 100 waren diesmal gekommen, denn Köcklers Gast war Thomas Sedran, als Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) der größte Industriearbeitgeber der Stadt, und das Thema war die Mobilität von morgen.

Weichgespülte Automanager

Sedran referierte zunächst sechs Thesen zur Mobiltiät, zu denen Üstra-Vorstand Jochen Klöckner später spöttisch anmerkte, fünf davon hätten wie eine Bewerbung um seinen Job geklungen. Tatsächlich ist es ja erstaunlich, wie weichgespült Automanager inzwischen von ihrer Branche sprechen. Sedran, früher nach eigener Aussage ein „Petrol-Head“ (Benzinliebhaber), fährt heute als Dienstwagen den VW-Miniaturwagen E-up und lobt die Entschleunigung und Entspannung.

„Was ist ein Faxgerät?“ Messechef Jochen Köckler sagt, dass wir längst mitten Im Wandel sind. Quelle: Moritz Frankenberg

Die Wende zur E-Mobilität vollziehe VW nicht wegen der Nachfrage, räumte er ein, sondern weil Milliardenbußen von der EU drohten. Aber dass auch die Deutschen ihre Mobilitätsgewohnheiten ändern müssten, sei trotzdem klar: „Viele Städte stehen vor dem Verkehrskollaps.“ Eine Wende werde aber nur gelingen, wenn die Alternativen keine Einbußen bei Verkehr und Flexibilität böten. „Und da gibt es noch sehr große Defizite.“

Er suchte die Schuld vor allem bei Qualitätsmängeln etwa im ÖPNV oder dem lückenhaften Ladenetz. Die Besucher aber wollten viel lieber wissen, warum die Autoindustrie selbst ihre Themen nicht in den Griff bekommt. Fast verzweifelt berichtete eine Besucherin, sie fahre einen Plugin-Hybrid von VW, überlege aber, wieder zum Verbrenner zurückzukehren, weil der Wagen deutlich zu wenig Reichweite mit Strom habe und dann nach Umschalten auf Verbrenner viel zu viel verbrauche, weil der Akku ihn zu schwer mache.

Ein anderer wollte angesichts der Ertragskrise bei Daimler wissen, wie „ VW seine Rolle als weltweit führendes Unternehmen behalten“ wolle. Schließlich habe die Autoindustrie Deutschland wohlhabend gemacht, jetzt seien Tausende Jobs in Gefahr. Sedran antwortete mit Zahlen: Tatsächlich werde der Mitarbeiterstamm in Stöcken in zehn Jahren von 15.000 auf 10.000 sinken, aber nicht wegen der E-Mobilität, sondern wegen der allgemeinen Produktivitätssteigerung.

Weniger Autos

Fakt sei: Alle Autohersteller werden weniger Autos bauen, wenn vermehrt Sharingmodelle zum Einsatz kommen und nicht mehr jeder ein eigenes Auto hat. „Aber schauen Sie in die Luftfahrtbranche: Das Geld wird nicht bei den Anbietern der Flüge gemacht, sondern bei den beiden großen Herstellern Airbus und Boing.“ VWN baue „die besten Transportmittel der Welt“, um diese Marke müsse man sich keine Sorgen machen.

Jetzt vollelektrisch unterwegs: Messechef Jochen Köcklerfährt Audi-etron. Bei den Mitarbeitern hat das unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Quelle: Moritz Frankenberg

Auch Messechef Köckler warb um mehr Zutrauen. „Veränderung ist eine Chance. Wenn wir weiter wachsen wollen, müssen wir sie ergreifen.“ Tatsächlich mache der Wandel vielen Angst. Wir steckten aber längst mitten drin. „Letztens hat ein Mitarbeiter bei einer Versammlung gesagt, er sei schon hier gewesen, als das Faxgerät erfunden wurde – da hat eine 20-Jährige gefragt: Was ist ein Faxgerät?“ In 30 Jahren werde man sich eher fragen, warum man nach dem Genuss von vier Bier nicht habe Auto fahren können – wenn nämlich alle Autos längst autonom fahren.

„Es bleibt spannend“

Es ging dann viel noch um Brennstoffzellen, um die rutschigen Üstra-Sitze und die Frage, warum Tesla in Asien zwar schiefe Schweißnähte setzt, trotzdem aber einen gigantischen Börsenwert hat. Eine Antwort, wie die Mobilität von morgen nun wirklich aussieht, gab es naturgemäß nicht. Nur die Prognose von Köckler: „Es bliebt spannend.“

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding