Hannover

Gibt es in diesem Jahr in der Region Hannover Schnee zum Weihnachtsfest oder nicht? Eigentlich lässt sich die Frage schnell beantworten: Denn die Wahrscheinlichkeit auf Schnee an den Weihnachtsfeiertagen in der Region Hannover liegt eigentlich bei unter 10 Prozent. Aber die derzeitige Wetterlage könnte doch noch an den Feiertagen Schnee bringen.

Schmuddelwetter an Heiligabend

Sicher dürfte sein, dass es Heiligabend nicht schneien wird. An dem Tag, an dem die meisten Menschen Weihnachten mit der Bescherung feiern, wird es voraussichtlich eher ungemütlich. Bis in die Mittagsstunden rechnen die Meteorologen mit kräftigem Wind, der dann zum Nachmittag aber deutlich nachlässt. In der Folge zieht ein Niederschlagsgebiet vom Norden heran, noch ist aber unklar, wie intensiv es bei uns regnen wird. Es kann sein, dass es lediglich bei ein paar Tropfen bleibt. Die Höchsttemperatur liegt bei recht milden 8 Grad.

Das Weihnachtswetter über dem Norden Deutschlands wird bestimmt von zwei Luftmassen: warmer Luft vom Atlantik und eisiger Luft, die aus Russland zu uns zieht. An der Grenze der beiden Luftmassen kann es in einem möglicherweise 100 Kilometer breiten Streifen zu Schneefällen kommen. Allerdings ist noch unklar, wo die Grenze verläuft. Möglich, dass sie weiter im Norden liegt, oder weiter im Süden oder genau über der Region Hannover. Deshalb ist eine Prognose schwer und unsicher.

An den Feiertagen wird es kälter

Zum 1. Weihnachtsfeiertag sinkt dann die Temperatur deutlich, es wird nicht wärmer als null Grad. Gleichzeitig steigt die Chance, dass Schnee vom Himmel kommt. Meteorologe Frank Böttcher aus Hamburg gibt die Wahrscheinlichkeit für Schneefall in der Region Hannover mit 60 Prozent an. Am 2. Feiertag ist die Lage ähnlich: Minustemperaturen, die Schneefallwahrscheinlichkeit liegt wieder bei 60 Prozent. An beiden Weihnachtsfeiertagen kann es es sonnige Phasen geben, die man für den Weihnachtsspaziergang nutzen könnte.

Sollte an den Weihnachtsfeiertag Schnee fallen, wird er nicht allzu lange liegen bleiben. Denn nach Weihnachten steigen die Temperaturen wieder an, es stellt sich Schmuddelwetter ein, wie man es aus dem Herbst kennt.

Zuletzt hatte es im Jahr 2010 weiße Weihnachten in der Region Hannover gegeben, damals mit einer Schneedecke von 28 Zentimetern. Rein statistisch wäre es also an der Zeit.

Von Mathias Klein