Frau Zaya, Herr Dzienus, Ihre jeweiligen Parteifreunde auf Bundesebene haben mit den Koalitionsgesprächen begonnen. Es sieht so aus, als könnten Sie künftig häufiger miteinander zu tun haben. Haben Sie sich schon kennengelernt?

Dzienus: Durchaus. Ja. Wir haben uns 2019 beim Bündnis gegen das niedersächsische Polizeigesetz getroffen. Damals ging es darum, gegen die Ausweitung der polizeilichen Befugnisse zu protestieren. Da war auch die FDP dabei.

Zaya: Ich bin damals zu einer Landesmitgliederversammlung der Grünen gereist und habe dort als stellvertretende Vorsitzende der Niedersachsen-Julis gesprochen. Auch an der Demonstration in Hannover haben die Julis als Teil des Bündnisses sehr gerne teilgenommen.

Wenn es um das Zurückdrängen des Staates und die Freiheitsrechte des Einzelnen geht, stehen Sie sich offenbar sehr nahe. Dennoch erinnern wir an FDP-Chef Christian Lindner, der stets betonte, ihm fehle die Fantasie sich vorzustellen, welche Angebote die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck ihm machen könnten. Wie erklären Sie sich den Stimmungswechsel?

Zaya: Es gibt gar keinen Stimmungswechsel bei der FDP. Die Entscheidung, zuerst mit den Grünen zu sprechen, war eine sehr gute und konnte viele kritische Aspekte besprechen. Wir haben viele gemeinsame Ziele, allein die Wege sind bisweilen verschieden.

Dzienus: Die FDP muss Antworten liefern, vor allem im Bereich Klimaschutz. Das dürfte nicht ganz leicht werden.

Nadin Zaya, Landeschefin der Jungen Liberalen, und Timon Dzienus, Bundesvorsitzender der Grünen Jugend, (links auf dem Bildschirm) im Gespräch mit Andreas Schinkel (oben rechts auf dem Bildschirm) und Maximilian Hett. Quelle: Gabriele Felden

Damit sind wir bei unserem ersten Thema. Kohleausstieg bis 2030, Einhalten des Pariser Klimaabkommens – geht das überhaupt mit der FDP, Herr Dzienus?

Dzienus: Das hoffe ich sehr, denn die Zeit der Bekenntnisse ist vorbei, jetzt müssen wir handeln.

Zaya: Absolut. Auch in der Klimapolitik sind wir im Ziel nicht voneinander entfernt. Die FDP hält ebenfalls am Pariser Klimaabkommen fest und am Ziel, die Erwärmung der Erde durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Aber das funktioniert nicht allein durch Verbote, sondern vor allem über Innovationen.

Dzienus: Da gehe ich nur zum Teil mit. Das Hoffen auf Innovationen, die irgendwie dem Klimaschutz dienlich sind, wirkt für mich immer so wie ein brennendes Haus, bei dem wir hoffen, dass die Feuerwehr noch irgendetwas erfindet. Es kommt doch darauf an, sofort zu handeln und die Kohlendioxid-Produktion radikal zu senken.

Wie soll das aus Ihrer Sicht funktionieren?

Dzienus: Wir müssen bis 2030 aus der Kohle raus und den Ausstoß von CO2 stärker bepreisen. Dafür brauchen wir einen Rahmen, der sozial gerecht ist. Diejenigen, die mehr Geld haben und mehr Kohlendioxid ausstoßen, sollten auch mehr bezahlen.

Zaya: Wir schlagen vor, ein Limit für die CO2 -Produktion und einen Emissionshandel einzuführen. Eine Klimadividende soll die soziale Verträglichkeit unter anderem sicherstellen.

Zur Person: Nadin Zaya Nadin Zaya ist im Irak geboren und floh 1999 nach Deutschland. Die 23-Jährige wuchs in Mecklenburg-Vorpommern auf, später ging sie in Laatzen zur Schule. 2017 begann sie ihr Studium der Rechtswissenschaften, zunächst in Göttingen, jetzt in Hannover. Zaya ist Landesvorsitzende der Jungen Liberalen. Zur Bundestagswahl trat sie als Direktkandidatin im Wahlkreis Hannover-Land II an. Den Wahlkreis gewann Matthias Miersch (SPD).

Bei der Wohnungspolitik geht es den Grünen ebenfalls um Reglementierungen. Herr Dzienus, Sie gehen sogar so weit zu fordern, dass Wohnungskonzerne vergesellschaftet werden sollten. Geht Ihnen Frau, Zaya, da nicht der Hut hoch?

Zaya: Definitiv.

Dzienus: Es geht darum, sich mehrerer Instrumente aus einem großen Werkzeugkasten zu bedienen. Dazu gehört das Begrenzen von Mietpreisen aber auch die Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen. Klar ist doch, dass es ohne Eingriff in den Markt nicht funktioniert.

Zaya: Auch wir haben nichts dagegen, dass Mieten bezahlbar bleiben, im Gegenteil. Aber durch Enteignung wird keine einzige neue Wohnung geschaffen. Es kommt doch darauf an, dass wir mehr Wohnungen bauen und die urbanen Zentren verdichten. Auch ein Mietendeckel schafft hier keine Entlastung.

Dzienus: Das sehe ich anders. Neue Wohnungen zu bauen, dauert Jahre. Die Menschen können aber schon jetzt ihre Mieten nicht mehr bezahlen.

Zaya: Die Mieten sind doch so hoch, weil die Nachfrage höher ist als das Angebot. Also müssen wir das Angebot stärken.

Was tun gegen die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt in deutschen Großstädten? Timon Dzienus kann sich Vergesellschaftungen von Wohnungskonzernen vorstellen, Nadin Zaya ist dagegen. Quelle: Andrea Warnecke/dpa (Archiv)

Wir merken schon, hier sind die Wege verschieden. In der Flüchtlingspolitik scheint man sich dagegen weitgehend einig: Deutschland und Europa müssen mehr tun, um den Menschen zu helfen.

Dzienus: Naja, bei der FDP ist die Haltung mal so mal so. Wir sind da ganz klar: Wir müssen das Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer beenden und Rettungsprogramme auflegen. Deutschland muss dabei seinen Beitrag leisten.

Zaya: Die EU hat im Falle des Flüchtlingslagers Moria zu lange weggeschaut. Wir müssen in dieser Sache auch über die unmenschlichen Auffanglager in Libyen sprechen. In meiner Partei muss die Kommunikation empathischer werden und das Thema positiv vorangetrieben werden.

Zur Person: Timon Dzienus Timon Dzienus ist in Nordhorn geboren und in Delmenhorst zur Schule gegangen. Der 25-Jährige studiert Politikwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover, inzwischen im Masterstudium. 2010 trat er der Grünen Jugend bei, bereits als Schüler engagierte sich Dzienus politisch und war unter anderem Mitglied des Landesschülerrats Niedersachsen. Vor knapp zwei Wochen ist Dzienus zum Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend gewählt worden.

Herr Dzienus hat die Mindeststandards für eine Koalition kürzlich bei Twitter verbreitet: Bezahlbare Mieten, menschliche Asylpolitik und konsequenter Klimaschutz. Welches sind Ihre Muss-Themen, Frau Zaya?

Zaya: Wir brauchen Fortschritt und Aufbruch nach 16 Jahren Stillstand. Die Digitalisierung muss vorangetrieben werden, wir wollen eine offene, moderne Gesellschaft. Dabei müssen wir den Klimaschutz nicht gesondert erwähnen, das ist eine Selbstverständlichkeit.

Ist das ein sozial-liberaler Kurs?

Zaya: Wir sind die goldene Mitte. Wir brauchen eine Sozialpolitik, die den Leistungsgedanken wieder belebt. Arbeit muss sich wieder lohnen.

Die Leistungsgesellschaft soll’s richten. Herr Dzienus, jetzt müsste Ihnen aber der Hut hochgehen.

Dzienus: Auch wir sind der Ansicht, dass möglichst viele Menschen Arbeit haben sollten. Die Hartz-IV-Sozialhilfe halten wir aber für Armut per Gesetz. Hier muss sich dringend etwas ändern. Das gleiche gilt für den Mindestlohn – der muss deutlich erhöht werden. Und klar ist auch: Was haben die Menschen eigentlich geleistet, die einfach nur ein Vermögen geerbt haben?

Zaya: Wir haben in Deutschland keine großen Miet-Haie, und auch haben wir keinen krassen Raubtier-Kapitalismus. Es ist doch so: Kindern aus Hartz-IV-Familien wird im Grunde vom Staat vermittelt: Arbeit lohnt sich nicht, weil die Abzüge zu hoch sind. Das darf nicht so bleiben.

Frau Zaya, Herr Dzienus, Ihre Parteien haben außergewöhnlich viele Stimmen von jungen Wählern bekommen. In Berlin sitzen aber zumeist ältere Herrschaften am Tisch. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die junge Generation Gehör findet?

Dzienus: Wir erhöhen den Druck auf der Straße. Wir beteiligen uns wieder am Klimastreik der Fridays-for-Future. Auch die Aktion Seebrücke, die sich für die Rettung Geflüchteter einsetzt, unterstützen wir in ihren Protestaktionen. Das alles soll in Berlin spürbar werden.

Zaya: Es ist Aufgabe der Jugendorganisationen, nicht nur auf der Straße zu wirken, sondern unsere Themen bei den Koalitionsgesprächen durchzusetzen. Wir sind kein Anhängsel der Partei, sondern deren Motor.

Waren Sie eigentlich schon einmal bei einer Fridays-Demo, Frau Zaya?

Zaya: Natürlich, in Hannover und in Hamburg.

Frau Zaya, Herr Dzienus, bei einem Thema dürften Sie sich sogleich die Hände reichen: Legalisierung von Cannabis. Haben wir bald an jeder Ecke Coffeeshops wie in den Niederlanden?

Zaya: Ja. Die Legalisierung von Cannabis ist eine der Forderungen, die in den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung umgesetzt werden könnte.

Dzienus: Das ist in der Tat überfällig. Aber wir werden fürs Kiffen unseren Kampf für eine bessere Welt nicht verramschen.

Beim Thema Cannabis sind sich Nadin Zaya und Timon Dzienus einig: Beide fordern eine Entkriminalisierung. Quelle: Oliver Berg/dpa (Archiv)

Ist die FDP für Sie immer noch eine „Reichen-Partei“, wie Sie einmal geschrieben haben, Herr Dzienus?

Dzienus: Der Kontext meiner Aussage ist wichtig. Damals habe ich jene FDP gemeint, die zusammen mit der CDU die Regierung bildete. Bisher hat die FDP leider oft als Partei für Reiche agiert. Womöglich hat sich der Charakter der Partei jetzt geändert.

Zaya: Ich tendiere immer wieder dazu, die Gemeinsamkeiten zu sehen, nicht das Trennende. Aber manche Verbalattacken der Grünen Jugend, auch von Herrn Dzienus, gehen nicht spurlos an uns vorbei. So geht man nicht mit einem zünftigen Koalitionspartner um. Auch wir werden unsere liberalen Inhalte nicht aufgeben. Diesen Raum muss man sich als faire Partner geben.

Von Maximilian Hett und Andreas Schinkel