Axel von der Ohe ist seit Juli 2017 Kämmerer sowie Ordnungsdezernent im hannoverschen Rathaus. Von der Ohe wurde 1977 in Wolfsburg geboren, ist in Gifhorn aufgewachsen und hat an der Leibniz-Universität Politik- und Literaturwissenschaften studiert. Er ist SPD-Mitglied und lebt seit gut 20 Jahren in Hannover.