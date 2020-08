Wieder ein Feuer in Hannover-Linden: In einem Mehrfamilienhaus an der Ritter-Brüning-Straße ist am Montagnachmittag Gerümpel in Brand geraten. Die Feuerwehr rettete vier Bewohner mit der Drehleiter, eine 40-Jährige erlitt vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Die Brandursache ist noch unbekannt.