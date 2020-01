Wieder Hundeköder in Hannover: Terrier frisst vergiftete Wurst und stirbt

Hannover

Die Polizei Hannover warnt vor tödlichen Giftködern, die in der Nordstadt ausgelegt worden sein könnten. Jüngst musste ein Hund eingeschläfert werden, der zuvor Wurstreste gefressen hatte. Die Analyse der Tierärztlichen Hochschule bestätigte den Verdacht: Die Leberwurst war mit einem Gift versetzt worden. Es ist bereits das zweite Mal binnen kürzester Zeit, dass in Hannover gefährliche Köder festgestellt wurden.Erst am Wochenende hatte ein Hund in der Eilenriede einen mit Nadeln versehenen Apfel im Maul gehabt.

Behandlung erfolglos

Der nun tödliche Fall ereignete sich etwa eine Woche zuvor. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Yorkshire Terrier am Morgen des 10. Januar Wurstreste an der Christuskirche gefressen. „Kurz darauf sei das Tier krank geworden“, berichtet Polizeisprecher Mirco Nowak. Die 55-Jährige habe sich umgehend an die Polizei gewandt, der Hund wiederum kam zur Behandlung in die Tierärztliche Hochschule – aber leider erfolglos. Nowak: „Der Terrier wurde nach zwei Tagen eingeschläfert.“

Eine Untersuchung in der Klinik habe den Verdacht schließlich bestätigt: Die Wurst sei demnach laut Nowak „mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer giftigen Substanz“ versehen worden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz gegen Unbekannt ein. Ob allerdings noch weitere Giftköder verteilt wurden, ist derzeit unklar. „Da von den Ködern aber nicht nur eine Gefahr für Tiere, sondern auch für Menschen ausgehen kann, warnen wir nun alle Bewohner der Nordstadt“, sagt Nowak. Zeugenhinweise werden zudem unter der Rufnummer (0511) 109 31 17 entgegengenommen.

Ähnlicher Fall in der Eilenriede

Diese Köder entdeckte die Hundehalterin auf einer Freilauffläche im hannoverschen Stadtteil Bult. Quelle: Polizei Hannover

Ferner prüfen die Ermittler Zusammenhänge zu einem ähnlichen Fall am Sonnabend auf der Bult – auch wenn sich die Vorgehensweisen unterscheiden. Dort wollte ein Hund auf der Freilauffläche der Eilenriede an der Gustav-Brandt-Straße einen mit Nadeln präparierten Apfel fressen. Doch die 47-jährige Halterin entdeckte den Köder glücklicherweise rechtzeitig, bevor das Tier ihn herunterschlucken konnte. Auch hier bitten die Ermittler weiter um Zeugenhinweise.

Von Peer Hellerling