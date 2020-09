Wieder Schmuck vom Hals gerissen: Polizei nimmt mutmaßlichen Serienräuber fest

Hannover

Die Polizei hat am Donnerstag in Kirchrode einen mutmaßlichen Serienräuber festgenommen. Der 35-jährige Mann steht im Verdacht, seit Anfang August insgesamt siebenmal älteren Frauen Schmuck vom Hals gerissen zu haben und mit dem Diebesgut geflüchtet zu sein. Als der Mann am Donnerstag erneut zuschlug, nahmen ihn Einsatzkräfte nach einer Fahndung in Kirchrode fest.

Polizeistreife nimmt Verdächtigen fest

Wie Polizeisprechererin Natalia Shapovalova berichtet, hatte der 35-Jährige zuvor gegen 10.50 Uhr an der Sulzbacher Straße ein weiteres Mal einer älteren Frau im Vorbeigehen urplötzlich zwei Ketten vom Hals gerissen und war mit dem Schmuck zu Fuß geflüchtet. Die 84-jährige Seniorin sei bei dem Überfall zwar leicht verletzt worden, habe aber umgehend die Polizei alarmiert, teilte Shapovalova mit. Während einer sofortigen Fahndungsaktion habe eine Polizeistreife dann schon kurze Zeit später einen verdächtiger Mann beobachtet. Der mit der Täterbeschreibung weitgehend übereinstimmende Mann habe den Überfall auch gegenüber den Einsatzkräften sofort gestanden. Er wurde vorläufig festgenommen.

Raubserie ist vermutlich aufgeklärt

Damit hat die Polizei offenbar auch die zuletzt besorgniserregende Raubserie in den Stadtteilen Döhren und Kirchrode aufgeklärt. Es war bereits der siebte vergleichbare Fall in der näheren Umgebung innerhalb der vergangenen fünf Wochen. Der 35-Jährige steht im Verdacht, seit dem 3. August in Döhren und Kirchrode sowie einmal auch in Vahrenwald insgesamt siebenmal ältere Frauen überfallen und ihnen Ketten entrissen zu haben. Den Wert des Diebesgutes schätzt Polizei insgesamt auf etwa 3100 Euro. Der Tatverdächtige sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Ingo Rodriguez