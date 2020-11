Wieder ein Traditionsgeschäft weg: Juwelier Kaesemann schließt nach 160 Jahren

Hannover

Noch prangt die goldglänzende Uhr über dem Eingang. Sie verleiht dem Fachwerkhaus in der Kramerstraße den pittoresken Charme einer Puppenstube. Doch am Schaufenster verkündet ein Schriftzug schon das nahe Ende: „ Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“. Nach 160 Jahren schließt Juwelier Kaesemann zu Weihnachten für immer die Pforten.

Pittoresker Charme: Die Uhr in der Kramerstraße ist das Aushängeschild des Juweliergeschäftes. Quelle: Michael Thomas

„Ein bisschen Wehmut ist schon im Spiel, schließlich steckt im Geschäft das Herzblut mehrerer Generationen“, sagt Seniorchef Fritz Meyer. Auch im Alter von 92 Jahren ist der Uhrmacher bis heute regelmäßig in dem Familienbetrieb präsent. „Der Entschluss ist uns nicht leichtgefallen“, sagt er. Schließlich geht eine lange Tradition zu Ende, wenn sich der Schlüssel zum letzten Mal im Schloss der Ladentür dreht. Da endet ein Stück Familiengeschichte, das zugleich ein Stück hannoversche Stadtgeschichte ist.

Schleichender Niedergang

„Seit Jahrzehnten gab es einen schleichenden Niedergang“, sagt sein Sohn, Inhaber Henning Meyer, nüchtern. Die Branche sei im Wandel, erklärt der 58-Jährige – landauf, landab geben seit Jahrzehnten schon kleinere Uhren- und Schmuckgeschäfte auf. „Wir haben nicht früh und nicht intensiv genug aufs Onlinegeschäft gesetzt“, sagt der gelernte Goldschmied selbstkritisch, „aber dazu war der Laden selbst auch zu arbeitsintensiv.“

Ein hannoverscher Traditionsbetrieb: Fritz und Henning Meyer (v.l.) in ihrem Juweliergeschäft. Quelle: Michael Thomas

Seit Langem seien die Umsätze stetig gesunken, sagt Henning Meyer. Dazu kommt, dass zwei versierte Uhrmacher im vergangenen Jahr kündigten. Uhrmacher – das ist ein Beruf, der selten geworden ist. Was einst ein gängiges Handwerk war, umweht heute eine exotische Nostalgie. „Neue sind kaum noch zu bekommen, oder sie fordern horrende Gehälter“, sagt der Inhaber. Er selbst hat keine Kinder, die das Familienunternehmen weiterführen könnten.

Lehrjahre: Fritz Kramer absolvierte in den Fünfzigerjahren die Uhrmacherausbildung bei Uhren-Kramer in Wülfel. ( Foto/ Michael Thomas ) Quelle: Repro: Michael Thomas

Generationen von Hannoveranern haben bei Kaesemann Trauringe und Uhren, Ketten und Ringe gekauft. Der Name stand immer für ein hochwertiges Sortiment. Keine Massenware, keine Teenie-Mode. „Das hat uns über Jahrzehnte getragen“, sagt Henning Meyer, „doch alleine von unseren Stammkunden können wir nicht leben.“

Ein Familienbetrieb: Der heute 92-jährige Seniorchef Fritz Meier (r,) mit seiner Frau Helga und seinen Schwiegereltern, Heinrich und Paula Kaesemann. Quelle: Michael Thomas

Traditionsbetrieb seit 1860

Die Preziosen in der Auslage sind inzwischen teils um 50 Prozent reduziert. Der Entschluss zur Liquidation war eine Vernunftentscheidung: „Wir wollten das Heft des Handelns in der Hand behalten und am Ende alles rechtzeitig und geordnet abwickeln“, sagt Henning Meyer.

Kaesemann um 1960: Damals war das Geschäft gerade umgezogen, von der Kramerstraße 13 in die Kramerstraße 16. Quelle: Kaesemann

Damit verschwindet einmal mehr ein Traditionsgeschäft aus Hannovers Innenstadt. Die Anfänge der Firma liegen im Dunkeln; sicher ist, dass Agnes Kaesemann im Jahr 1860 einen ersten Laden auf der heute längst verschwundenen Leineinsel betrieb. Ihr Bruder, der Uhrmacher Heinrich Kaesemann (1891-1965), war Henning Meyers Großvater. „Er übernahm in den Zwanzigerjahren das Uhrmachergeschäft Pfaffendorf in der Kramerstraße 13“, sagt der 58-Jährige.

Hannovers Leine-Insel: Hier betrieb Agnes Kaesemann 1860 ihr Geschäft. Quelle: Kaesemann

Heinrich Kaesemanns Tochter Helga lernte dann nach dem Krieg beim Tanzen den heute 92-jährigen Fritz Meyer kennen. „Ihr Bruder war bei einem Luftangriff getötet worden, daher zeichnete sich ab, dass sie das Geschäft übernehmen würde“, sagt Henning Meyer. Damals durfte sein Vater Fritz zwar in die Uhrmacherfamilie einheiraten, allerdings musste der gelernte Elektriker, der 1947 aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt war, erst einmal eine zweite Ausbildung zum Uhrmacher absolvieren.

In den Zwanzigern übernahm HeinrichKaesemann das Uhrmachergeschäft Pfaffendorf in der Kramerstraße. Quelle: Kaesemann

Der heutige 92-jährige Seniorchef stieg Ende der Fünfziger in den Betrieb ein. Bald zog das Geschäft in den größeren Laden um, in dem es auch heute noch ist. Sein Sohn Henning wurde schließlich Goldschmied und führte den Betrieb fort.

Die Kramerstraße in den Zwanzigerjahren. Rechts kennzeichnet die Uhr das Juweliergeschäft Kaesemann. Quelle: Kaesemann

„Bereut habe ich es nie, es waren gute Jahre“, sagt er. Und doch wird Weihnachten Schluss sein. Dann wird der übrig gebliebene Schmuck eingeschmolzen, ein Aufkäufer übernimmt die Restbestände. „ Mitte nächsten Jahres wird dann ein anderer Uhrmacher in unsere Räume einziehen“, sagt Henning Meyer. Am Ende einer Tradition steht so womöglich der Beginn einer neuen.

Von Simon Benne