Hannover

Nach mehr als zwei Jahren findet mit der Hannover Messe wieder eine Großveranstaltung auf dem Messegelände statt. Vom 30. Mai bis 2. Juni beschäftigen sich rund 2500 Aussteller mit dem Messe-Schwerpunkthema, der Neuausrichtung der Energieversorgung in Europa – der Krieg in der Ukraine wirft auch hier seine Schatten voraus. „Wir bewegen uns mit der Hannover Messe 2022 im Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit und Klimaschutz“, sagte Messechef Jochen Köckler am Mittwoch. Das Leitthema heißt „Industrial Transformation“.

Die weltweit führende Industrieschau wird von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnet. Sie wieder in Präsenz stattfinden zu lassen, war ausdrücklicher Wunsch der Aussteller. „Die One-to-One-Video-Calls waren alle super, aber die Aussteller wollen sich nun wieder treffen“, so Köckler. Der Termin Ende Mai sei ideal, denn es gebe keine anderen (Wirtschafts-) Veranstaltungen und keine Ferien. „Die Hannover Messe ist relevanter denn je. In einer sich dynamisch veränderten Welt wollen die Unternehmen für Wachstum sorgen und gleichzeitig dem Klimawandel entgegenwirken.“

„Die Unternehmen lassen ihre technischen Muskeln spielen“

Hauptthemen sind etwa klimafreundliche Produktionen und die Nutzung von Wasserstoff und anderer regenerativer Energien – diese werden eine Schlüsselrolle in der Industrie haben, ist sich der Messechef sicher. Mehr als 200 Unternehmen bieten aus diesen Bereichen Lösungen an, etwa Iberdrola, Saint Gobain, Emerson, ElringKlinger, Phoenix Contact und GP Joule. Im Industrie-4.0-Leitwerk von Bosch entstehe etwa ein Wasserstoffkreislauf, bei dem grüner Wasserstoff gewonnen, der dann für industrielle Prozesse genutzt werde, führte Köckler aus.

Ein weiteres großes Thema der Messe ist die Vernetzung innerhalb der Fabrik. Stichworte seien hier Digitalisierung, Automation und Nachhaltigkeit. „Dafür benötigen wir Technologien“, so Köckler Die Unternehmen hätten bereits eine hohe Innovationsbereitschaft, aber durch die kürzlich aufkommende Diskussion um die Versorgungssicherheit müsse die Transformation jetzt noch schneller und effizienter gelingen. Davon, dass dies klappt, ist Köckler überzeugt: „Die deutschen und europäischen Unternehmen werden ihre technologischen Muskeln spielen lassen.“

Partnerland Portugal kommt mit 120 Unternehmen

Die Hannover Messe setze bei den Ausstellern auf einen Dreiklang aus Konzernen, Mittelstand und Start-Ups. „Die passen sehr gut zu uns, da sie Power und Ideen haben, aber wenig Kontakte. Und dafür ist die Hannover Messe gut“, ist sich Köckler sicher. Zu den ausstellenden Unternehmen zählen Konzerne wie Siemens, Bosch, Schneider Electric, Schaeffler, Microsoft, SAP oder Service Now. Dann Mittelständler wie Beckhoff, Festo, Harting, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Wago oder Ziehl-Abegg. Auch Forschungseinrichtungen sind in Hannover dabei wie etwa das Frauenhofer Institut und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Partnerland der Hannover Messe ist in diesem Jahr Portugal. 120 Unternehmen aus dem Land sind in Hannover am Start. Zur Eröffnung wird deshalb neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch Portugals Premierminister Antonia Costa erwartet, dazu unter anderem EU-Kommissionsvize Frans Timmermans. Die Aussteller kommen überwiegend aus Deutschland, Europa und den USA. Das politisch wie gesellschaftlich weitgehend isolierte Russland ist nicht mit Firmen vertreten. Wegen der pandemiebedingten Ein-und Ausreisebestimmungen präsentiert sich aber auch kein Unternehmen aus China, kündigte Köckler an.

Keine Prognose über die Besucherzahlen in diesem Jahr

Die Messe AG plant mit zwölf Hallen und einer Ausstellungsfläche von 100.000 Quadratmetern, dazu gibt es einen kleinen Digital-Anteil als Stream im Rahmenprogramm. Vor der Pandemie hatten bei der Industrieschau noch rund 5000 Aussteller ihre Produktneuheiten präsentiert, jetzt sind es etwa die Hälfte. Wegen Corona war die Hannover Messe 2020 ausgefallen und hatte 2021 hatte als Digitalformat stattgefunden. Im Vor-Corona-Jahr 2019 kamen rund 215.000 Besucher. Eine Prognose für die Besucherzahl in diesem Jahr gab Köckler nicht ab.

Vom Erfolg dieser Messe-Ausgabe ist er aber überzeugt: „Nach zwei Jahren Corona-Pause bietet die Hannover Messe wieder eine internationale Bühne für den wirtschaftspolitischen Diskurs. Ende Mai schaut die weltweite Industrie-Community nach Hannover.“ Insbesondere in diesem Jahr könne die Messe dabei wirtschaftspolitische Signale senden und Brücken bauen.

Von Andreas Voigt