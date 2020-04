Hannover

Erneut war Essen angebrannt – und wieder haben Anwohner auf den Warnton eines Rauchmelders reagiert und damit einem bewusstlosen Senioren das Leben gerettet. Nur etwa 24 Stunden nach einem nahezu identischen Notfalleinsatz in der Südstadt hat die Feuerwehr am Montagabend – dieses Mal in Hannover-Ledeburg – einen nicht mehr ansprechbaren Mann aus seiner verqualmten Wohnung ins Freie gebracht.

Mieter liegt bewusstlos in der Küche

In einem Mehrfamilienhaus an der Rigaer Straße hatten Bewohner gegen 19.50 Uhr aus einer Erdgeschosswohnung heraus das laute Piepen eines Rauchmelders gehört und sofort die Feuerwehr alarmiert. Laut Einsatzleiter Hartmut Meyer fanden die mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräfte in der verrauchten Wohnung den bewusstlosen Wohnungsmieter in seiner Küche. Der 71 Jahre alte Mann wurde unverzüglich ins Freie gebracht. Nach einer ersten Behandlung transportierte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Versorgung einer möglicherweise erlittenen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Angebranntes Essen löst Alarm aus

Der Rauchwarnmelder hatte nach Angaben des Einsatzleiters ausgelöst, weil auf einem Herd Essen angebrannt war und dichten Rauch verursacht hatte. Rettungskräfte konnten die Speisen schnell löschen und dann den Herd sowie den Rauchmelder abschalten. Anschließend belüftete die Feuerwehr die Wohnung mit einem Hochdruckgerät. Trotz starker Rauchentwicklung entstand laut Feuerwehr nur ein geringer Schaden in der Wohnung.

Von Ingo Rodriguez