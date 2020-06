Wieder umstrittener Richter in Hannovers INI? Exiliraner wollen demonstrieren

Hannover

Innerhalb der exiliranischen Gemeinde in Deutschland verbreitet sich das Gerücht, in der hannoverschen Privatklinik International Neuroscience Institute ( INI) werde wieder ein umstrittener Richter des Mullah-Regimes behandelt. Nach Ex-Justizchef Mahmoud Sharoudi soll es sich nun erneut um Gholam-Reza Mansouri handeln – schon 2018 wurde sein Aufenthalt in der Landeshauptstadt vermutet. Am Sonnabend findet vor dem INI eine Kundgebung statt. Unterdessen bezeichnet die Klinikleitung das Gerücht gegenüber der HAZ als „ Fake News“. Die Polizei ist in den Vorgang involviert.

Richter aus dem Iran geflohen?

Mansouri ließ vor wenigen Jahren im Iran 20 Journalisten inhaftieren und ist für die Zensur des Internets in seinem Heimatland verantwortlich. Außerdem soll er an der Ermordung von Regimekritikern beteiligt sein. Der Richter ist im Iran wegen Bestechung angeklagt, laut der iranischen Webseite „Young Journalists Club“ soll er 500.000 Euro angenommen haben und ins Ausland geflohen sein. Im selben Artikel ist die Rede davon, dass sich Mansouri am INI behandeln lässt.

Anzeige

„Gar kein Kontakt zu Mansouri“

Aus diesem Grund hat das Internationale Komitee gegen die Todesstrafe für Sonnabend eine Demonstration mit 50 Teilnehmern vor der Privatklinik in Groß-Buchholz angezeigt. Das INI bestreitet allerdings gegenüber der HAZ vehement Mansouris Anwesenheit. Laut Vizepräsident Amir Samii gebe es in seinem Haus „gar keinen Kontakt“ zum Richter. Woher das jetzige Gerücht stamme, kann sich Samii nicht erklären, wie er betont. „Es ist mir völlig schleierhaft, wie das entstanden ist“, sagt der Sohn von Ini-Gründer Prof. Madjid Samii. Auch im Juni 2018 hatte die Klinik bestritten, Mansouri werde dort behandelt – und sprach von übler Nachrede.

Weitere HAZ+ Artikel

Ebenfalls 2018 stand das INI in der Kritik, weil die Ärzte den Ex-Richter Mahmoud Sharoudi wegen eines Hirntumors behandelten. Die Klinik bekam Polizeischutz, auch jetzt rief der Hinweis auf Mansouris angeblichen Aufenthalt die Ermittler auf den Plan. Sie überprüften am Mittwoch, ob der Richter wirklich in Hannover weilt. Laut Behördensprecher Martin Richter war das Ergebnis aber negativ: „Auch nach unserem sonstigen Kenntnisstand hält er sich aktuell nicht in Niedersachsen oder Deutschland auf.“

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling