Kleefeld

Irgendwann muss jeder mal für frische Farben in den eigenen vier Wänden sorgen. Auch Bibliotheken. Zwei Wochen lang war die Stadtteilbücherei in Kleefeld für Renovierungsarbeiten geschlossen. Zur Wiedereröffnung gab es jetzt eine kleine Feier für Nachbarn und Stammbesucher, die vor allem jüngeren Alters sind. Neu sind nicht nur die hellen Regale, sondern auch bunte Ohrensessel, in denen man sich allein oder gruppenweise mit einem guten Buch verkriechen kann. Demnächst kommen noch neue Tische im „ Haus der Geschichten“ hinzu, wie Leiterin Heike Harder versprach.

Eine der ältesten Bibliotheken in Hannover

Die Direktorin der Stadtbibliothek, Carola Schelle-Wolff, lobte in ihrer Begrüßungsrede das Engagement der Kleefelder Filiale, ihre Verankerung im Stadtteil und die Kooperationen mit Kitas, Schulen und Vereinen. Zu den regelmäßigen Angeboten gehören ein Babytreff (mit Müttern oder Vätern – versteht sich), eine Spielenacht, Bilderbuchkino und Lesungen. Bezirksbürgermeister Henning Hofmann verriet in seinem Grußwort, dass „Knatterdrache Furzipups“ sein Lieblingsbuch ist. Nachbar Manuel Kiper sorgte mit seiner Gitarre für musikalische Unterhaltung.

Die Kleefelder Bibliothek ist unter den 17 Zweigstellen eine der ältesten in Hannover und hat – auch aufgrund ihrer Beliebtheit – die Schließungswellen der vergangenen 20 Jahre überstanden. Bei der Gründung 1958 standen rund 10 000 Bücher in den Regalen. Heute sind es 22 000 – allerdings handelt es sich dabei nicht mehr „nur“ um Bücher. Zum Angebot gehören auch DVDs, CDs und Hörbücher.

Von Gabi Stief