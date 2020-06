Hannover

Dejan D. wollte nach eigenem Bekunden eigentlich nur das Auto seines Bruders umparken, am 27. Juli 2019 in Mittelfeld. Am Ende stand eine filmreife Verfolgungsjagd mit 25 Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Außerdem waren mehrere kleine Unfälle, etliche lebensgefährliche Situationen für andere Autofahrer und die Festnahme des damals 31-Jährigen in einem Gebüsch am Messeschnellweg zu verzeichnen. Am Freitag wurde Dejan D., der an jenem Sonnabend eine halbe Stunde lang ohne Führerschein, unter dem Einfluss von Drogen und ohne Licht durch die Nacht raste, vom Amtsgericht Hannover zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Wilde Hatz durch die Region

Gegen 23 Uhr wollte eine Funkstreife den Ford Focus, an dessen Steuer D. saß, am Wülferoder Weg kontrollieren. Doch der Fahrer wich aus und versuchte zu fliehen. Die wilde Hatz ging über Grasdorf, Koldingen, Harkenbleck, Arnum und Wilkenburg, setzte sich über Döhren und Laatzen fort und endete wieder in Mittelfeld, nahe dem Wohnhaus des mit Kokain und Marihuana vollgepumpten Vaters von fünf Kindern. Dort versuchte der 31-Jährige zu Fuß zu fliehen, konnte aber nahe der Kückstraße von vier Beamten mit Mühe überwältigt werden.

Die Verfolgungsjagd endete ganz in der Nähe des Wohnhauses von Dejan D. in Mittelfeld – dort, wo sie auch begonnen hatte. Quelle: Clemens Heidrich

Innerorts fuhr der Wagen des Fliehenden mit bis zu Tempo 130 durch die Stadt, auf den Landstraßen brachte er den Ford mit 180 Kilometern pro Stunde an seine Leistungsgrenzen. Im Schlepp hatte er zahlreiche Funkstreifen, die ihn im Wechsel verfolgten. Mehrfach geriet D. auf die Gegenfahrbahn, zwang andere Autofahrer zu waghalsigen Ausweichmanövern. An der Ecke von Hildesheimer Straße und Wilkenburger Straße (Wülfel) kollidierte er mit einem Polizeifahrzeug, an einer Aral-Tankstelle am Messeschnellweg raste er auf einen Streifenwagen zu, dessen Fahrerin ihr Auto erst im letzten Moment in ein Gebüsch steuern konnte. Und schließlich touchierte D. in Mittelfeld ein Auto und zerstörte dessen Außenspiegel. „Er hat zahlreiche Unfälle und Menschenleben riskiert“, meinte eine der beteiligten Polizeibeamtinnen im Zeugenstand.

„Viele Schutzengel gehabt“

„Sie müssen ganz viele Schutzengel gehabt haben, und alle anderen Beteiligten auch, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, sagte Alena Fischer, Vorsitzende Richterin des Schöffengerichts, zu dem Angeklagten. Dessen Verteidiger Jonathan Westmüller wies darauf hin, dass sich sein Mandant im Juli 2019 in einer Ausnahmesituation befunden habe: Kurz hintereinander seien Vater und Mutter verstorben, habe ihn seine Frau verlassen und habe er Führerschein und Arbeitsplatz verloren.

„Ich habe mich aber wieder von meinen falschen Freunden getrennt, und mit meiner Frau bin ich auch wieder zusammen“, erklärte Dejan D. Allerdings war der Hartz-IV-Empfänger schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, hat mehrere Einträge wegen Diebstählen und Körperverletzungsdelikten im Strafregister und drei Vermerke im Fahreignungsregister stehen.

Drei Jahre ohne Führerschein

Das Schöffengericht folgte dem Plädoyer von Staatsanwalt Johannes Karmann und verurteilte D. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss sowie wegen Fahrerflucht und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Außerdem muss der 32-Jährige seinen Führerschein drei Jahre lang abgeben, 150 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und bekommt einen Bewährungshelfer an seine Seite gestellt.

Von Michael Zgoll