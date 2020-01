In Asien ist der Illustrator ein Star: Das Wilhelm-Busch-Museum holt in diesem Jahr eine Ausstellung von Jimmy Liao nach Hannover. 2019 verzeichnete das Museum steigende Besucherzahlen.

Ausstellungen in Hannover

Ausstellungen in Hannover - Wilhelm-Busch-Museum zeigt Jimmy Liao

Ausstellungen in Hannover - Wilhelm-Busch-Museum zeigt Jimmy Liao