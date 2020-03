In den Sommerferien soll es weitergehen mit der Sanierung der Wilhelm-Busch-Schule in Oberricklingen. Der Bezirksrat Ricklingen hat den Plänen für die zweite Sanierungsphase bereits zugestimmt. In beide Bauabschnitte investiert die Stadt insgesamt rund 1,5 Millionen Euro. Heikel gestaltet sich nach wie vor die Sanierung der Gebäudehülle.