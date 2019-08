Hannover

In einem luxuriösen Schweizer Hotelzimmer sitzt der frühere Wehrdienstleistende Klaus Meine, heute 71 Jahre alt, und wartet auf seinen Auftritt. An diesem Abend wird seine Rockband, die „Scorpions“, wieder vor ausverkauftem Haus spielen und wie bei jedem Konzert wird Meine seinen Welthit pfeifen und singen, „Wind of Change“. Einen Tag später, am Donnerstag, ist die globalisierte Hymne zum Fall des eisernen Vorhangs, in Berlin zu hören. Die Interpreten: das Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Die scheidende Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich das Lied zu ihrem Abschied gewünscht, zum Großen Zapfenstreich.

Soldat in einer Kaserne in Schwanewede

Klaus Meine diente Deutschland als Soldat in einer Kaserne in Schwanewede. Am Telefon erzählt er, dass er sich damals natürlich nie hätte träumen lassen, einmal mit einem Stück bei solcher einer Veranstaltung vertreten zu sein. „Zwischen Beethoven und Mozart ein Titel von einer Rockband, das ist schon ein besonderer Moment für den Komponisten des Songs.“ Meine kannte Ernst Albrecht und traf auch seine Tochter Ursula von der Leyen das eine und das andere Mal, aber der Sänger mit Wohnsitz in der Wedemark glaubt nicht, dass die frühere Ministerin das Stück wegen gemeinsamer regionaler Wurzeln auswählte, sondern wegen der Botschaft. „Und die Botschaft dieses universellen Songs heißt: Die Hoffnung auf eine friedliche Welt lebt in uns allen.“

„Unsere Eltern sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren “

Der Titel ist im Grunde die Essenz aus zwei Aufenthalten der Band in der früheren Sowjetunion. 1988 spielten die „Scorpions“ zehn ausverkaufte Konzerte am Stück in Leningrad, jener Stadt, deren Bevölkerung die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg durch eine Blockade auszuhungern versuchte. Meine sagte dort auf einer Pressekonferenz den völkerverständigenden Satz: „Unsere Eltern sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren.“ Ein Jahr später, am 12. und 13. August 1989, trat die Band mit etlichen US-Bands beim „ Moscow Music Peace Festival“, was als Woodstock des Ostens verstanden werden sollte.

Scorpions-Sänger Klaus Meine während des Auftritts am 12. und 13. August 1989 im Moskauer Olympiastadion. Quelle: dpa

Meine sah vor geschätzt 250.000 Menschen im Moskauer Olympiastadion, was noch vor einem Jahr ausgeschlossen schien. „Soldaten und Sicherheitsleute wurden eins mit dem Publikum, sie warfen ihre Mützen in die Luft und tanzten zu Rock’n’ Roll. Es hatte sich unglaublich viel verändert.“ Dazu kam die Stimmung einer Bootsfahrt auf der Moskwa Richtung Gorki-Park. Und entgegen allerlei Gerüchte stellt Meine in seinem Hotelzimmer fest: „,Wind of Change’ ist nicht in Moskau beim Festival entstanden, sondern Anfang September 1989 auf einem Keyboard zu Hause in der Wedemark.“

Erst 1990 erschien das Stück auf der Langspielplatte „Crazy World“

Da stand die Berliner Mauer noch und sie fiel, bevor der Song veröffentlicht wurde. Erst 1990 erschien das Stück auf der Langspielplatte „Crazy World“. Zwei Singles wurden ausgekoppelt, ehe im Februar 1991 die Reihe an „Wind of Change“ kam. Der weltpolitische Wind hatte sich bereits gedreht, Glasnost wurde zum Begriff und der russische Präsident Michael Gorbatschow hatte die Panzer in ihren Kasernen gelassen, als in der DDR eine mutige Minderheit und dann immer mehr Menschen ein Volk sein wollten. Doch die „Scorpions“, sagt Klaus Meine, waren immer noch eine Rockband. Da mag den Sänger in seiner Komposition der Atem der Geschichte angeweht haben, erst mal mussten zwei härtere Nummern raus.

So etwas, sagt Klaus Meine , schreibt man nur ein Mal im Leben

Die Kollegen in der Band und auch manche Bescheidwisser in der Plattenfirma wollten Meine zudem davon überzeugen, dieses gepfiffene Intro wegzulassen. Es muss ihnen irgendwie zu luschig und nicht markengerecht genug vorgekommen sein, und tatsächlich lästerten Musikfans bald über „Wind of Change“, was sie für eine pathetische Schnulze hielten. Doch Meine blieb standhaft. „Die Jungs haben auf ihren Gitarren auch nichts Stärkeres gefunden, was es hätte toppen können.“ So pfiff er das Erkennungsmerkmal für eine Ballade, die in einem Dutzend Länder auf Platz eins der Charts stand und dessen Video im Internet bislang mehr als 700 Millionen Mal angeklickt worden ist. So etwas, sagt Klaus Meine, schreibt man nur ein Mal im Leben.

