6. Schnee aus dem Kraftwerk

Wenn es derzeit im Nordwesten Hannovers, in Garbsen, Marienwerder und vielleicht auch in Seelze etwas mehr schneit als anderswo, dann ist der Grund dafür ein kurioser: Hitze. Das Kraftwerk in Stöcken entlässt Unmengen von Wasserdampf aus dem Kühlturm in die Atmosphäre. Die Dampfwolken steigen geschätzt 200 Meter gerade in den Himmel, bevor die leichte Windströmung sie erwischt und gen Nord-Nordwest treibt. Hat der Wasserdampf Frosttemperatur erreicht, rieselt das Wasser in sehr feinen glitzernden Schneekristallen wieder zur Erde. (Bild: Holz)

5. Mineralwasser und Bier frieren direkt nach dem Öffnen ein

Wer eine Flasche Mineralwasser, ein Bier oder ein anderes Getränk mit Kohlensäure lange genug in die Kälte stellt, der kann ein beeindruckendes physikalisches Phänomen beobachten: Direkt nach dem Öffnen des Deckels friert das zuvor noch flüssige Getränk fest. Gerade bei Kindern sorgt der Anblick für Staunen. Warum geschieht das? Bei geschlossenem Deckel steht die Flasche (oder Dose) unter Druck. Dadurch ist der Gefrierpunkt abgesenkt, und die Flüssigkeit bleibt selbst bei Temperaturen unter 0 Grad noch flüssig. Durch das Öffnen des Deckels sinkt der Druck in der Flasche schlagartig, gleichzeitig steigt dadurch der Gefrierpunkt – auf minimal unter 0 Grad. Obwohl sich also die Temperatur der Flüssigkeit nicht ändert, wird sie dennoch plötzlich zu Eis. (Video: Doeleke)

4. Frost drückt Bodenplatten hoch – und legt damit den gesamten Stadtbahnverkehr lahm

Die Auswirkungen haben wohl fast alle Hannoveraner mitbekommen: Hannovers Stadtbahnen stehen tagelang komplett still. Warum das aber so ist, ist noch immer ein Rätsel. An mehr als 50 Haltestellen werde der Bodenbelag durch Frost oder Schnee nach oben gedrückt, heißt es vonseiten der Üstra. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Bahnen gegen diese Kanten fahren. Doch was verursacht diesen Druck nach oben? Dehnt sich darunter Wasser oder ein anderer Stoff aus, der dann gegen die Platten drückt? Das bleibt bislang Spekulation: Bei der Ursachenforschung für die Frostschäden sind die Experten noch nicht recht weiter gekommen. „Eine umfassende Analyse wird es erst nach Ende des Winterwetters geben, wenn kein Schnee mehr auf den Anlagen liegt“, sagt Elke van Zadel, im Üstra-Vorstand zuständig für die Infrastruktur. (Foto: Thomas/M)

3. Fledermäuse suchen Unterschlupf – sogar im Krankenhaus

Die eisigen Temperaturen machen auch den Tieren zu schaffen – und so ist es kein Wunder, dass viele Arten Schutz vor der Kälte suchen, wo sie nur können. Und das erregt mitunter einiges Aufsehen: Hannovers Polizei ist kurz nach Wintereinbruch zu einem Einsatz ins Nordstadtkrankenhaus gerufen worden. In einem Patientenzimmer hatte eine Fledermaus Zuflucht gefunden. Mitarbeiter des Krankenhauses hatten das Tier auf der Station entdeckt; die Polizisten sollten das Tier nun einfangen. Beim Eintreffen der Polizisten versuchte die Fledermaus zu flüchten und versteckte sich (passenderweise) hinter der Heizung. Behutsam holten die Beamten das Tier hervor und brachten es zu Mitarbeitern der Tierschutzorganisation BUND. Dort kann die Fledermaus bis zum Frühjahr bleiben. Anschließend wird sie im Bereich des Klinikums wieder ausgewildert und in die Freiheit entlassen. (Foto: privat)

2. Von wegen „dunkler Winter“: Der Schnee erhellt unsere Nächte

Ungewöhnlich hell: Limmer, nachts um 3 Uhr. Quelle: Grube

Wer nachts einen Blick aus dem Fenster wirft, dem mag es mitunter vorkommen als dauere die Abenddämmerung stundenlang an. Denn wenn der Schnee so flächendeckend liegt wie nach dem aktuellen Wintereinbruch, dann sind die Nächte sichtbar heller. Die Erklärung ist weitgehend bekannt und simpel: Der weiße Schnee reflektiert das nächtliche Licht stärker, so dass nun das Licht quasi nicht mehr nur von oben kommt (Mond, Sterne, künstliches Licht), sondern zusätzlich auch noch von unten.

1. Nicht jeder Schnee schmilzt – mancher verdampft auch

Plötzlich ist der Schnee weg, obwohl es knatterkalt ist – dieses Wetterphänomen war in den vergangenen Tagen auch in Hannover zu beobachten; Meteorologen nennen es „Sublimation“. Der Schnee, so erklärt es ein Experte vom Deutschen Wetterdienst (DWD), „löst sich buchstäblich in Luft auf“ und überspringt damit einen der drei Aggregatzustände, den Wasser haben kann: „Festes“ Wasser (also der Schnee), geht ohne zu schmelzen in den gasförmigen Zustand über und lässt damit die flüssige Phase aus. Voraussetzung dafür ist eine bestimmte Wetterkonstellation: Sonne, niedrige Temperaturen und sehr trockene Luft. „Bei viel Schnee passiert das auch“, sagt der Experte. Es fällt nur nicht so auf, manchmal ist allerdings ein leichtes Dampfen zu sehen.

Denselben Effekt gibt es übrigens auch andersherum: Plötzlich rieselt feiner Schneestaub aus einem blauen Himmel. Den feinen Staub, der in der Sonne tanzt, nennen Meteorologen auch Polarschnee. Dabei bilden sich aus vom Boden aussteigendem Wasserdampf feinste Eiskristalle, die dann wieder zu Boden sinken. „Es schneit also bei blauem Himmel“, sagt Meteorologe Frank Böttcher. (Foto: Mischer)

