Am Wochenende sind Hannovers Stadtbahnen zumindest wieder auf einzelnen Streckenabschnitten unterwegs gewesen. Doch von einem Normalbetrieb kann noch keine Rede sein. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Schäden an den Bahnübergängen zu reparieren“, sagte Üstra-Sprecher Udo Iwannek am Sonntag der HAZ. Schritt für Schritt werde man das gesamte Streckennetz wieder befahrbar machen. Aber wann welche Linie wieder komplett in Betrieb sei, könne nicht vorhergesagt werden. Iwannek verweist auf die Website der Üstra, auf der die neuesten Informationen zum Stadtbahnnetz zu finden seien.

Ursache für Schäden an Bahnübergängen noch unklar

Der heftige Wintereinbruch mit Dauerschneefällen und eisigen Temperaturen hatte die Stadtbahnen zum Stillstand gebracht. Mehr als 50 Bahnübergänge waren beschädigt. Bodenplatten und Pflastersteine hoben sich an und konnten von Zügen nicht mehr gefahrlos überrollt werden. Die Ursache der Schäden hat die Üstra bisher nicht gefunden. Inzwischen wird auch der TÜV zurate gezogen.

Das vorhergesagte Tauwetter ab Montag spielt der Üstra in die Karten. „Dann müssen wir die Bahnübergänge nicht erst vom Schnee befreien, bevor wir uns die Schäden anschauen und reparieren können“, sagt Iwannek.

