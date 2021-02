Hannover

Das Wetter gäbe es her. „Bestes Wintersportwetter“ prophezeit der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das kommende Wochenende, für Hannover genauso wie für das südliche Weserbergland und den Harz. Ein Skandinavienhoch mit dem ungewöhnlichen Namen „Helida“ sorgt für trockenes Wetter und Sonnenschein, besonders am Sonntag. Regen gibt es nicht. Dazu liegen die Temperaturen im Umkreis von Hannover bei minus drei Grad Celsius, im südlichen Weserbergland und im Harz bei minus fünf Grad. Am Sonntag ist es sogar ein bis zwei Grad wärmer. Lediglich die Nächte sind klirrend kalt, es herrschen strenger Frost und minus 15, örtlich sogar minus 20 bis minus 25 Grad.

Eigentlich herrschen also beste Voraussetzungen, um den Winter bei einem Tagesausflug im Harz zu genießen. Ob Langlauf auf den vielen Loipen, Snowboard, Alpinski, Rodeln in Torfhaus oder Winterwanderungen im Pulverschnee: Im Harz kommen sportlich Ambitionierte eigentlich ebenso auf ihre Kosten wie die, die es lieber beschaulich mögen.

„Bedingungen wie lange nicht“

Im Corona-Lockdown aber wird viel Alltägliches auf den Kopf gestellt – so auch dies. Experten raten von Tagesausflügen trotz der hervorragenden Witterungsbedingungen am kommenden Wochenende dringend ab. „Das bedauern wir umso mehr, als der Schneefall und die Wetterlage Bedingungen bieten wie lange nicht“, sagt die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt.

Die öffentlichen Toiletten im Harz sind zurzeit gesperrt. Quelle: Samantha Franson.

Zehn alpine Skigebiete gibt es im Harz, in keinem findet in Zeiten des Corona-Lockdowns irgendetwas statt. Die Hänge seien für das Skifahren nicht präpariert. Alle Lifte, alle Seilbahnen, dürften nicht betrieben werden, die gesamte Restauration sei geschlossen, sagt Schmidt. Es gebe keine Möglichkeiten, sich irgendwo aufzuwärmen, auch geöffnete Toiletten gebe es nicht.

Teils chaotische Zustände auf den Straßen

Ein hoher Besucherandrang und zum Teil chaotische Zustände auf den Straßen hatten im Harz zuletzt immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zuletzt habe sich der Besucherandrang laut Touristenverband aber in Grenzen gehalten.

500 Kilometer Loipe hätte man unter diesen optimalen Bedingungen eigentlich spuren können, wären da nicht Lockdown und Corona-Pandemie, sagt Schmidt. Jetzt aber spurten nur ganz vereinzelt Skivereine Loipen, zumeist nur für ihre Mitglieder.

Anfang des Jahres herrschten zum Beispiel in Torfhaus zum Teil chaotische Zustände. Quelle: Samantha Franson.

Wanderwege im Harz auf keinen Fall verlassen

Selbst bei Wanderungen rät Schmidt zur Vorsicht. So drücke man im Nationalpark Harz zwar die Wanderwege ab, sodass Spaziergänger nicht knietief im Schnee waten müssten. Strikt gewarnt werden müsse aber beispielsweise davor, die Wanderwege zu verlassen. „Die Orientierung geht wegen der großen Schneemassen im Wald sehr schnell verloren“, sagt Schmidt.

Weiterhin besteht durch die Schneelast die Gefahr von abbrechenden Ästen. Dazu komme überdies, dass die Waldparkplätze im Harz zugeschneit seien, nur die Großparkplätze blieben geräumt. Die Parkplatznot verschärfe sich. „Wir bedauern es selbst am meisten, dass wir zurzeit Besucher nicht herzlich in den Harz einladen können“, sagt Schmidt. Aber wer einen Ausflug wagen wolle, ohne eine heiße Tasse Tee zwischendurch, ohne Aufwärmmöglichkeiten, ohne Toilette, solle sich das gut überlegen.

Einzelne Wanderwege werden ausgewiesen

Wer gar nicht verzichten will, findet auf der dezentral gepflegten Website des Harzer Tourismusverbandes vereinzelt Angaben über geräumte Wanderwege oder Rodelstrecken. In Bad Lauterberg etwa werden – Stand Donnerstag – fünf geräumte Wanderwege ausgewiesen, auch in dem beliebten Skigebiet Hahnenklee am Bocksberg gibt es einige. In Bad Sachsa auf dem Ravensberg beispielsweise ist das Rodeln möglich. Schmidt weist aber darauf hin, dass man sich auf der Website vergewissern soll, ob der Eintrag möglicherweise veraltet ist.

Verschneite Wege werden eingedrückt, damit Spaziergänger nicht knietief im Schnee versinken. Quelle: Samantha Franson.

„Wir halten an unserem Appell fest. Bitte bleiben Sie zu Hause“, sagt auch Maximilian Strache. Der Pressesprecher des Landkreises Goslar warnt vor glatten Straßen und kündigt an, dass ein Großaufgebot an Polizei und Ordnungskräften auch am kommenden Wochenende wieder verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht auf Rodelhängen und Parkplätzen kontrollieren und Falschparker entlang der Landstraßen abschleppen lassen werde. Essen und Trinken sei dort verboten, wo ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden müsse.

Zuwiderhandlungen können teuer werden. Wer vorsätzlich gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit bis zu 150 Euro Strafe rechnen, sagt Strache. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen werden mit bis zu 400 Euro pro Person geahndet.

Skigebiet Springe spurt Loipe für Langlauf

Nordwestlich von Springe am Deister liegt das zweitnördlichste Skigebiet Deutschlands. Nur der fast 168 Meter hohe Bungsberg in der Holsteinischen Schweiz in Schleswig-Holstein liegt noch weiter nördlich. Normalerweise können Skibegeisterte am Ebersberg bei schneeweißem Winterwetter auf drei alpinen Pisten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad abfahren. Allerdings werden nach Auskunft des Skiclubs Springe, der die Anlagen betreibt, die drei vorhandenen Lifte für die Öffentlichkeit zurzeit nicht in Betrieb genommen.

Die Loipe in der Nähe von Köllnisch Feld allerdings sei frisch gespurt und in gutem Zustand, sagt der Vorsitzende Kai Greten. Es sei herrlich, beim Langlaufen dort die Natur zu genießen. Greten weist darauf hin, dass die Parkplatzsituation direkt an der Loipe schwierig werden könne. Das Ordnungsamt werde die Zufahrt kontrollieren und bei zu viel Betrieb absperren.

Am Waldrand gebe es aber genug Parkplätze, von denen aus man die Loipe in 20 Minuten zu Fuß erreichen könne. Rodeln sei überdies auf den Waldwegen im Umland von Springe vielfältig möglich.

Von Jutta Rinas