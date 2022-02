Frau Wilhelm, der Winter ist in diesem Jahr besonders trübe. Man hat den Eindruck, dass der Himmel fast immer grau ist. Laut Studien schlägt der Lichtmangel rund 20 Prozent der Menschen in Deutschland auf die Stimmung. Warum ist das so?

Wir stellen ja alle fest, dass es uns besser geht, wenn wir wieder Licht sehen. Das vermittelt einfach etwas Positives und eine gute Stimmung. Erst neulich an der Bushaltestelle habe ich bemerkt, wie eine Frau ganz freudig reagierte, als ein Sonnenstrahl durch die Wolken fiel. Grundsätzlich ist der Mensch durch den Tages- und Nachtrhythmus in Bezug auf seine Energie vom Tageslicht abhängig. Allerdings ist das Empfinden individuell verschieden. Mir persönlich macht das trübe Wetter gar nicht so viel aus.

Macht das trübe Wetter depressiv? Auch am Maschsee ist Grau die vorherrschende Farbe. Quelle: Tim Schaarschmidt

Licht hält die innere Uhr im Takt

Gibt es einen physiologischen Zusammenhang zwischen schlechtem Wetter und schlechter Laune?

Die innere Uhr des Menschen braucht das Licht, um die Zellen und physiologischen Funktionen des Körpers mit der äußeren Tageszeit in Einklang zu bringen. Durch den Einfluss von Licht werden auch stimmungsaufhellende Botenstoffe freigesetzt. Das kann Glücksgefühle auslösen. Fehlt das Licht, wirkt sich das bei manchen Menschen unmittelbar aus. Sie sind dann – salopp gesprochen – einfach lahmer unterwegs. Eine gewisse Antriebsarmut, Lust- und Teilnahmslosigkeit gehört für diese Personen zu ihrem „Winterblues“, der auch über mehrere Monate anhalten kann. Manche nutzen daher spezielle Tageslichtlampen, um das Lichtdefizit auszugleichen.

Welche Folgen kann der Lichtmangel noch haben?

Je nachdem, wie ausgeprägt er empfunden wird und welche Gefühlsschwankungen damit verbunden sind, können sich bei Betroffenen auch depressive Verstimmungen einstellen. Das ist aber, wie gesagt, sehr subjektiv – und es bedeutet nicht, dass daraus eine dauerhafte Depression werden muss. Eine solche Erkrankung hat vielfältige Ursachen.

Mit klarer Tagesstruktur aus dem „Morgentief“

Wie erkennen Betroffene denn, ob es sich eher um eine temporäre Wetterfühligkeit oder um den Beginn einer ernsteren Erkrankung handelt?

Wie bei vielen psychischen Problemen sind die Grenzen fließend. Ein solch trübes Wetter hat ganz klar das Potenzial, Gefühle zu beeinflussen. Wer dies extrem negativ empfindet und darunter leidet, sollte seine persönliche Lebenssituation in den Blick nehmen und sich selbst genau beobachten. Es gibt zum Beispiel Betroffene, die ein „Morgentief“ haben. Sie liegen im Bett und grübeln über alles mögliche nach. Im Laufe des Tages wird das dann besser – ganz einfach schon dadurch, dass der Tag durch die tägliche Arbeit eine klare Struktur hat. Schwerer ist es, wenn diese Tagesstruktur fehlt.

Was kann man gegen die Missstimmung tun?

Achtsamkeit ist ein wichtiges Stichwort. Man kann sich selbst die Frage stellen: Was brauche ich, um in einen besseren Zustand zu kommen? Gibt es Freunde, die ein offenes Ohr für meine Probleme haben? Und wie kann ich mir etwas Gutes tun? Das können ganz simple Dinge sein wie Musikhören, ein gutes Buch lesen, einen Film schauen, ein Telefonat mit einem netten Menschen führen oder den nächsten Urlaub planen. Mein persönlicher, vielleicht etwas ungewöhnlicher Tipp: Einfach mal zu Hause tanzen. Auch regelmäßige Bewegung und frische Luft sind dringend zu empfehlen – das sind sozusagen die Basics. Selbst bei diesem Schmuddelwetter sollte man täglich bei Tageslicht eine Stunde nach draußen gehen. Das tut dem Körper gut und wirkt sich somit auch positiv auf den Gemütszustand aus.

Lesen Sie auch: Mehr Menschen suchen Hilfe im evangelischen Beratungszentrum in der List

Gefühl der Leere – professionelle Hilfe kann nötig sein

Wann sollte man sich bei einem nachhaltigen Stimmungstief professionelle Hilfe holen?

Wenn die Antriebsarmut länger als zwei Wochen anhält und Symptome wie Appetitlosigkeit oder Schlafstörungen hinzukommen, können das Warnsignale für eine beginnende Depression sein. Typisch ist das Gefühl einer großen Leere. Auch wenn man das Interesse an Dingen verliert, die man eigentlich gern tut, oder selbst nahestehende Menschen nicht mehr helfen können, die Stimmung aufzuhellen, sollte man sich an Fachleute wenden. Beratungsstellen, die auch psychologische Hilfe anbieten, sind eine gute Anlaufstelle. Hausarzt oder Hausärztin können als erster Kontakt ebenfalls hilfreich sein und gegebenenfalls an eine psychotherapeutische Praxis verweisen.

Zur Person Angela Wilhelm ist Diplompädogogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Die 60-Jährige leitet das Evangelische Beratungszentrum des Diakonischen Werkes an der Oskar-Winter-Straße. Die Einrichtung der Diakonie bietet neben einer umfangreichen Lebens-, Paar- und Familienberatung auch psychologische Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene an. Suizidprävention, Krisenintervention, Burnout- und Stressprophylaxe, Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Beratung für Seniorinnen und Senioren gehören ebenfalls zum Spektrum.

In der Corona-Pandemie ist der Bedarf nach psychologischer Beratung ohnehin gewachsen. Steigt die Nachfrage in der trüben Jahreszeit weiter an?

Das merken wir ganz deutlich auch in unserem Evangelischen Beratungszentrum an der Oskar-Winter-Straße. Vor allem der Zulauf von jungen Erwachsenen, darunter viele Studierende und Auszubildende, hat in den Wintermonaten zugenommen. Sie haben in der Pandemie trotz der Einschränkungen bisher tapfer durchgehalten, waren aber die ganze Zeit damit beschäftigt, sich wegen Ungewissheiten und Ängsten seelisch im Gleichgewicht zu halten. Das kostet viel Kraft – und die Folgen zeigen sich jetzt.

Von Juliane Kaune