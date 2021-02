Hannover

Schneemassen, Glätte und deutliche Minustemperaturen werden auch am Dienstag den Alltag der Menschen in der Region Hannover durcheinander wirbeln. Auf den Straßen ist deshalb im morgendlichen Berufsverkehr erneut mit Behinderungen und Sperrungen zu rechnen. Immerhin: Da nach den Prognosen der Meteorologen vermutlich kein neuer Schnee hinzukommen wird, dürfte das Räumen der Straßen zu leichter Entspannung führen.

Polizei bittet darum, Autos stehen zu lassen

„Wir halten unsere Warnung auf jeden Fall aufrecht“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder auf HAZ-Anfrage. Seit Montag bittet die Behörde, nach Möglichkeit aufs Autofahren zu verzichten. Schmieder geht zwar davon aus, dass durch das ausbleibende Zuschneien der zuvor geräumten Straßen eine leichte Entspannung eintreten könnte, „aber schnee- und eisfrei werden sie trotzdem nicht sein“. Die erwarteten -14 Grad Celsius in der Nacht könnten außerdem zu Glätte führen. Auf den Autobahnen und Schnellwegen rollte der Verkehr bereits am Montag zwar langsam, aber größtenteils störungsfrei. Ähnliches ist am Dienstag zu erwarten.

90 Unfälle und 37 Liegenbleiber

Zwischen 6 und 14.30 Uhr registrierte die Polizei am Montag 90 Unfälle in der Region, davon allein 47 in der Landeshauptstadt. Der Rest entfiel auf das Umland, Bundesstraßen und Autobahnen. Montag vor einer Woche waren es regionsweit bloß 47 Unfälle. Bei rund einem Drittel handelte es sich jetzt um Parkunfälle, bei denen beispielsweise Autofahrer in andere Fahrzeuge rutschten. Es blieb größtenteils bei Blechschäden, lediglich bei vier Unfällen gab es Leichtverletzte. Neben den Zusammenstößen gab es 37 Wagen, die liegen blieben und zwölf Gefahrenstellen, etwa durch querstehende Autos.

Weiter Tempo 60 auf Autobahnen

Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen wird ebenfalls ihre Maßnahmen am Dienstag aufrecht erhalten. Laut Michael Stollenwerk müssen Verkehrsteilnehmer auf den Autobahnen weiter damit rechnen, dass etwa linke Spuren nicht geräumt und damit gesperrt sind. Außerdem bleibt das Tempolimit von aktuell nur 60 Stundenkilometern bestehen. Durch das Lkw-Fahrverbot am Montag in Nordrhein-Westfalen waren darüber hinaus am Montag auf der A 2 Richtung Dortmund mehrere Ausfahrten zu Raststätten gesperrt – weil dort zu viele Lastwagen parkten. Inwieweit sich das Problem am Dienstag erledigt haben wird, ist laut VMZ momentan nicht absehbar.

Von Peer Hellerling