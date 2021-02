Deutsche Bahn, Üstra, Regiobus, Enno, Metronom und Erixx: Alle haben auch am Dienstagmorgen noch mit den Folgen des Wintereinbruchs zu kämpfen. Wie schon am Vortag bleibt die Lage in Hannover damit angespannt. Bei der Stadtbahn gibt es deshalb kaum Veränderungen, die Busse nehmen aber langsam den Betrieb wieder auf.