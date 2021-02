Deutsche Bahn, Üstra, Regiobus, Enno, Metronom und Erixx: Alle Unternehmen haben am Montag noch mit den Folgen des Wintereinbruchs zu kämpfen gehabt. Auch Dienstag wird die Lage in Hannover angespannt bleiben. Die meisten Betriebe wollen es in den frühen Morgenstunden erneut probieren, doch die Erfolgsaussichten sind nicht abzusehen.