Hannover

Die Winterwetterlage stabilisiert sich, die Schulen in der Stadt und dem Umland bieten wieder Präsenzunterricht an. Doch die Lage bei der Üstra bleibt am Donnerstag prekär. Die Stadtbahnen stecken wegen der Frostschäden auf den Strecken in den Depots fest. Die Verkehrslage am Donnerstag im Überblick:

Stadtbahnen fahren nicht

Die Üstra arbeitet mit Hochdruck daran, die Frostschäden auf den Strecken der Stadtbahn zu beheben und die Linien wieder in Betrieb nehmen zu können. Am Donnerstag allerdings stehen alle Bahnen weiter still. „Insgesamt 15 Teams sind unterwegs, um sich um die Situation zu kümmern“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Wann die ersten Stadtbahnen wieder fahren können, ist derzeit vollkommen unklar. Anders sieht es bei den Bussen der Üstra aus. Sie fahren wieder, wenn auch mit einigen Einschränkungen im Fahrplan.

Weiter Behinderung im Nahverkehr der Deutschen Bahn

Der Verkehr auf den Fernstrecken der Deutschen Bahn weitet sich immer mehr aus. Inzwischen fahren ICEs wieder regelmäßig von Hannover Richtung Westen. Der Bahnhof in Wolfsburg kann wieder angefahren werden. Im Nahverkehr ist nach Angaben der Bahn allerdings noch bis Freitag mit Einschränkungen und Ausfällen zu rechnen.

Autobahnen sind wieder frei

Entspannung gibt es dagegen auf den Autobahnen rund um Hannover. Die Strecken auf der Autobahn 2 und Autobahn 7 sind gut geräumt. Neuer Schnee ist nicht angesagt. Alle Staus, insbesondere der in Richtung Westen, haben sich aufgelöst. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen hat das Tempolimit von 60 auf 80 Stundenkilometer angehoben.

Von Tobias Morchner