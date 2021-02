Winter in Hannover - So läuft der Verkehr am Freitag bei Bus und Bahn, Regionalzügen, auf den Straßen und Radwegen

Der Stadtbahnverkehr der Üstra in Hannover bleibt auch am Freitag komplett eingestellt. Grund sind weiter die massiven Frostschäden auf den Strecken. Im Straßenverkehr deutet dagegen vieles darauf hin, dass es kaum zu Behinderungen kommen wird.