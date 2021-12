Hannover

Polare Kaltluft über Hannover und Sonnenschein haben die Region am Mittwochmorgen in eine traumhafte Winterlandschaft verzaubert. Raureif hatte weite Teile von Hannover und Umland überzogen, dazu kam am Vormittag ein strahlend blauer Himmel – wie gemacht für einen gemütlichen Spaziergang mit dem Hund oder mit der Kamera.

HAZ-Leser haben uns ihre schönsten Fotos des Tages geschickt – hier sehen Sie eine Auswahl.

Bis Weihnachten wird das Winterwetter leider nicht anhalten, wenn die Meteorologen Recht behalten: Für Heiligabend erwarten die Experten graues Wetter und Regen, mit etwas Glück könnte es aber für ein bisschen Schnee am 1. und 2. Feiertag reichen.

Das sind die schönsten Bilder der HAZ-Leser

Von HAZ