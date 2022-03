Wir brauchen ein "Sondervermögen Bildung"

Hannover

Die Herausforderungen sind gewaltig. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns wohl eingestehen, dass sie auch kaum noch zu überblicken sind. Pandemie, Ukraine-Krieg, atomare Bedrohung, Klimaerwärmung. Das sind schon gewaltige Baustellen. Natürlich ist es schwierig, für alles die richtige Lösung in der Schublade zu haben. Aber die Bewältigung schwieriger Situationen ist auch immer eine Frage der Prioritäten, das ist zumindest etwas, was uns der Dauerkrisenmodus schon gelehrt hat.

Auf die Bedrohung durch Russland hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem „Sondervermögen Bundeswehr“ relativ schnell eine knackige Antwort gefunden, die Energiepreisexplosion erstickt das Kabinett mit einem Milliardenpaket zur Entlastung der Bürger. Und die Schulen? Tja, die Schulen.

Schon in der Pandemie kam dieses Thema – gerade im ersten Corona-Jahr – sehr spät dran. Und jetzt? Niemand weiß, wie viele geflüchtete Kinder aus der Ukraine in den Schulen aufgenommen werden. Wahrscheinlich werden es viele sein. Doch wer soll sich um sie kümmern? Wie sollen sie schnell die Sprache lernen? Und was muss alles getan werden, um die Folgen der Pandemie endlich aufzuarbeiten? Philologenchef Christoph Rabbow hat Recht , wenn er im Prinzip ein „Sondervermögen Bildung“ fordert. Das Thema ist zu wichtig, um es nicht zur Chefsache zu machen.

Von Zoran Pantic