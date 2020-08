Hannover

Er hat mit Feuerwehrhelm auf dem Kopf vor Löschfahrzeugen posiert, wurde im Gespräch mit MHH-Ärzten abgelichtet und auf der Internetseite der Stadtverwaltung zitiert – der Besuch von Grünen-Bundeschef Robert Habeck vor einigen Tagen in Hannover war ein mediales Ereignis, und das hat nicht jedem gefallen. SPD, CDU und FDP kritisieren, dass Habeck von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wie ein Staatsgast empfangen wurde und die Stadtverwaltung gewissermaßen Werbung für den Parteichef betrieben hat.

„Hier wurde eine Grenze überschritten“

„Herr Habeck hat kein herausragendes Staatsamt, das eine öffentliche Begleitung durch die Stadt begründen würde“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Es wäre besser gewesen, wenn die Grünen Habeck von ihren Parteivertretern und nicht von der Pressestelle der Stadt Hannover hätten begleiten lassen, meint er. Die CDU wird noch deutlicher. „Hier wurde klar eine Grenze überschritten“, meint Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. Die Pressestelle der Stadt dürfe nicht als PR-Abteilung der Grünen-Bundesspitze eingesetzt werden. Die Ebenen von Stadt und Partei seien vermengt worden. Die FDP, Mitglied im Mehrheitsbündnis von Grünen und SPD, ist ebenfalls irritiert. „Ich erwarte das gleiche Prozedere, wenn eine Persönlichkeit der FDP in Hannover vorbeischaut“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Kritik auf Facebook

Tatsächlich hatte das Presseamt der Stadtverwaltung den Besuch Habecks in der Feuerwache 5 an der Karl-Wiechert-Allee als offiziellen Pressetermin angekündigt. Nach dem Besuch veröffentlichte die Stadt einen eigenen Bericht auf ihrer Internetseite. In dem Text wird der Grünen-Parteichef mehrmals zitiert. Auch auf ihrem Facebook-Account weist die Stadt auf Habeck hin und postet mehrere Fotos. „Wieso wird hier parteipolitisch Werbung für die Grünen gemacht?“, kommentiert ein Facebook-Nutzer den Beitrag.

Von Andreas Schinkel