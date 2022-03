Wird Limmer zum Vorbild beim Lastenrad-Verleih?

Hannover

In Limmer brechen neue Zeiten an für Menschen, die zwar wegen der hohen Kaufpreise die Anschaffung eines Lastenrads scheuen, es aber ab und zu als Auto-Alternative nutzen würden. Dank einer Bundesförderung stehen dort in Kürze 16 Lastenräder zum Verleih bereit.

Lastenräder in Limmer beim LiNa-Projekt

16 Räder auf 6000 Stadtteilbewohner: Wie gut die Quote ist, das zeigt sich im regionsweiten Vergleich. Dort sind es im Hannah-Lastenradprojekt bisher 40 Räder auf 1,2 Millionen Bewohner. Wird Limmer damit zum Vorzeigestadtteil für die Verkehrswende?

Zumindest arbeiten sie daran. Seit 2019 versucht dort das Projekt Limmer Nachbarschaft (LiNa), den Stadtteil klima- und nachbarschaftsfreundlicher zu gestalten. Seit 2021 wird LiNa vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz (BMU) gefördert – aus dem Fördergeld stammt auch das Kapital für die Anschaffung der 16 Lastenräder, die am Wochenende erstmals am Brunnenplatz zu sehen waren.

Alternative zu Transport mit dem Auto

Dabei gehe es nicht darum, Lastenräder etwa für den täglichen Weg zum Kindergarten zur Verfügung zu stellen, betont Lars Wichmann vom örtlichen Transportradgeschäft Velogold. „Wir wollen mit diesem Projekt die Leute erreichen, die zum Beispiel einmal pro Woche eine Transportmöglichkeit brauchen, sich aber deshalb niemals ein eigenes Lastenrad kaufen würden.“

Lastenräder für Limmer: Velogold stellt die Lastenräder für das Projekt der Nachbarschaftshilfe Limmer (LiNa) zur Verfügung. Quelle: Lars Wichmann

Er betreut das Projekt und entwickelt derzeit mit Fachleuten die App, mit der die Lastenräder reservier- und ausleihbar werden sollen. In etwa sechs Wochen könne alles startklar sein, hofft Wichmann. Wenn sich in Limmer zeige, dass es eine gute Nachfrage gebe, seien ähnliche Konzepte auch stadtweit in anderen Quartieren denkbar.

Auch stadtweit denkbar

So könne sich etwa ein Dutzend Nachbarn gemeinsam ein Lastenrad anschaffen und über die App abwechselnd nutzen, sagt Wichmann. Oder Kaufleute aus einem Geschäftsquartier könnten ein Lastenrad für ihre Kunden anbieten, damit Einkäufe nach Hause gebracht werden. Die Transportvehikel könnten dadurch zum weiteren Baustein werden, in bestimmten Situationen aufs Auto zu verzichten, weil attraktive Alternativen vorhanden sind.

Mit einer kleinen Fahrraddemo durch den Stadtteil hat die LiNa-Initiative um Initiator Thomas Köhler am Sonnabend die künftigen Leihräder begrüßt. Zusätzlich wurde an der Grünfläche neben der Stadtbahnhaltestelle Brunnenstraße ein sogenanntes Parklet in Betrieb genommen.

Ein Parklet: Grünflächen statt Autoparkplätze

Dort sind fünf bisherige Auto-Parkplätze zu einer Art urbanem Garten mit Hochbeeten und Rankhilfen umgewandelt worden. Damit wolle man „eine Alternative zum derzeitigen Stadtbild sichtbar und erlebbar“ machen, sagt Köhler. In Kürze sollen dort auch Radgaragen entstehen – zuletzt hatte es Lieferschwierigkeiten gegeben.

In den Radgaragen mit Ladestationen werden sechs der 16 Lastenräder untergebracht, die nicht allein von Muskelkraft betrieben werden, sondern eine Akkuunterstützung haben. Sie sind allerdings derzeit reserviert für limmersche Haushalte, die sich am Klimaschutzprojekt beteiligen und dafür ein Haushaltsbuch über ihre Ausgaben führen, aus dem eine CO2-Bilanz errechnet wird. Auch das ist Teil des Projekts, das aus der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundes finanziert wird.

Feste Standorte im Stadtteil

Die zehn Lastenräder ohne Elektroantrieb sollen in Kürze an festen Standorten im Stadtteil stehen, wo sie nach der Nutzung auch wieder abgegeben werden müssen und dann auf den nächsten Einsatz warten.