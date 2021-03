Hannover

Es ist angerichtet: Am Montag eröffnet gegenüber der Oper das neue Restaurant Wirtshaus – zunächst für das Mitnahmegeschäft, baldmöglichst dann auch mit Präsenzangeboten.

Gut 200 Plätze soll das Wirtshaus allein im Inneren bieten, hinzu kommen Freiluftplätze. Die Speisekarte wird rustikal: Bratkartoffeln und Haxe, Wurst und mehr stehen auf dem Programm. Seit das Hofbräu-Wirtshaus im Bismarckbahnhof im Jahr 2018 geschlossen wurde, scheint Bedarf für dieses Angebot zu bestehen – direkter Konkurrent allerdings ist allerdings das Paulaner am nahen Thielenplatz.

Neue Gastronomie: Wirtshaus an der Georgstraße

Betreiber ist der umtriebige Geschäftsmann Umut Kus (Extrablatt, Sissi&Franz). Er redet nicht gerne in der Öffentlichkeit über seine Projekte. Kein Wunder: Immer, wenn er irgendwo etwas Neues eröffnet, hagelt es wohlfeile Kritik in den Sozialen Medien. Von Verdrängung der angestammten Kneipen und Cafés ist dann die Rede und davon, dass den straff durchoptimierten Systemgastronomie-Konzepten Lebendigkeit fehle.

Bald kann es losgehen: Das Wirtshaus Hannover an der Georgstraße. Quelle: Conrad von Meding

Erstaunlicherweise gibt es eine große Diskrepanz zwischen diesen Vorwürfen und dem, wofür sich die Kundschaft entscheidet. Beispiel Pindopp am Bismarckbahnhof: Der Traditionsort schloss nicht deshalb, weil ihm zu viele Kunden die Treue hielten, sondern weil er am Ende so schlecht besucht war, dass die Pindopp-Betreiber die Öffnungszeiten immer weiter reduzierten. Seit Kus dort 2016 sein Café Extrablatt eröffnete, ist der Gastraum stets gut gefüllt – wenn nicht gerade Lockdown ist. Auch im ehemaligen Schweinske am Königsworther Platz ist spürbar mehr los, seit dort ein Extrablatt residiert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Extrablatt, Sissi & Franz, jetzt Wirtshaus

Mehrere Cafés der Kette betreibt Kus in Hannover, unter anderem am Georgsplatz (ex-Georxx) und am Platz der Weltausstellung, inzwischen aber auch als Zweigstelle in Freiburg. 2019 kam im ehemaligen Gustino-Spagettipalast an der Karmarschstraße als neues Konzept ein Standort der bundesweiten Burgerkette Sissi & Franz hinzu, die im HAZ-Feinschmeckertest sogar als „ganz ordentlich“ abschnitt.

Und jetzt also ein Wirtshaus. Die Verwechslungsgefahr ist gering in Hannover, seit an der Podbielskistraße das rustikale Wirtshaus Uelze geschlossen hat, betrieben von der gleichnamigen Familie. Am feinen Teil der Georgstraße, direkt neben dem Zugang zum Hofrestaurant Masa und Schuh Orlow, wird Kus sein neues Konzept wohl gleich nach Ende der Gastrosperre eröffnen. Auskünfte zu Details mag er derzeit nicht geben. Er ahnt ja, was dann wieder in den Sozialen Medien los ist.

Von Conrad von Meding