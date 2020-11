Hannover

Der Wissensmarathon „ November der Wissenschaft“ ändert in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie sein Format. Statt Veranstaltungen vor Ort an können Interessierte auf dem Videoportal www.wissen.hannover.de vom 1. bis 30. November täglich kostenlos ein neues Video sehen, auf dem Studierende und Forschende der hannoverschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen Einblicke in ihren Alltag und aktuelle Projekte geben.

Am 6. November zeigt die Tierärztliche Hochschule, wie Hunde das Corona-Virus erschnüffeln und am 18. November informiert das Studentenwerk angehende Studierende darüber, wie viel ein Studium in Hannover kostet. Das vollständige Programm finden die Zuschauerinnen und Zuschauer unter www.wissen.hannover.de/viewember. Veranstaltet wird dieser „Viewember“ von der Initiative Wissenschaft Hannover, die die Reihe seit 2008 alle zwei Jahre organisiert.

Von Inga Schönfeldt