Wo Sie jetzt in der Region Hannover Wild kaufen können

Man bekommt es beim Metzger, auf Wochenmärkten und sogar im Supermarkt: Für den Kauf von Wildfleisch ist jetzt die richtige Jahreszeit. Aus Rücksicht auf das Klima und die Umwelt ist vielen Käufern wichtig, dass es aus der Region kommt und vom Jäger in der Heimat geschossen wurde. Wo wird der Hannoveraner fündig?

Heute und am kommenden Donnerstag bietet der Tiergarten jeweils von 16 Uhr an Wildbret in Portionen von einem bis fünf Kilogramm an, solange der Vorrat reicht. Verkauft wird am Forstbetriebshof in der Tiergartenstraße 149. Anlass dafür ist eine vorangegangene Jagd: Nach Angaben der Stadt müssen rund 55 Tiere aus dem Bestand an Dam-, Rot- und Schwarzwild im Tiergarten geschossen werden, um eine artgerechte Haltung zu gewährleisten.

In der Markthalle kommen die Kunden bei Mamas Wild- u. Geflügelspezialitäten auf ihre Kosten, unter anderem mit feinen Filetstücken vom Hirsch.

Eine Übersicht, wann in Niedersachsen welche Tiere gejagt werden dürfen, finden Sie hier.

Wo Sie Wildbrethändler in Niedersachsen finden

Nicht nur in der Stadt, auch im Umland von Hannover gibt es einige Adressen für den Kauf von Wildfleisch.

Südlich von Hannover: In Hildesheim bietet der Wildhandel und Partyservice Enno König am Jagdschloss verschiedene Wildsorten an (Telefon: 05041 / 640445). Die Pferdeschlachterei Jausch in Pattensen in der Dammstraße 14 setzt neben Pferd- und Lammspezialitäten auf Wildfleisch von Tieren aus der Region (05101 / 12454).

Westlich und nördlich von Hannnover: In der Fleischerei Schönemeier in Bad Münder in der Heerstraße 13 stehen unter anderem Ente und Muffelwild auf der Verkaufsliste (05042/ 1235). Ganz stilecht kann zudem im Rittergut in Neustadt am Rübenberge Wild im Schelppwisch 1 erworben werden (01512 / 8841672)

