Polizei und Stadt Hannover haben am Freitag ihre zweite gemeinsame Statistik zur Kriminalitätsverteilung in den 51 Stadtteilen veröffentlicht. Das 60 Seiten starke Zahlenwerk fußt auf den statistischen Daten zwischen 2014 und 2018. Mit dieser Neuauflage wollen beide Institutionen ihren „Weg einer größtmöglichen Transparenz“ fortsetzen. Erstmals ist nun auch der neu geschaffene Ordnungsdienst der Stadt erfasst.

Wie schon im Vorjahr befasst sich die Stadtteilstatistik nur mit ausgewählten Delikten – und zwar allen, die mit dem öffentlichen Raum in Zusammenhang stehen. Dazu gehören beispielsweise Raubüberfälle, Körperverletzungen, Diebstähle, Drogen und Sachbeschädigungen. Insgesamt registrierte die Polizei im abgelaufenen Jahr im gesamten Stadtgebiet 70.212 Straftaten (2017: 77.886), von denen wiederum 62.798 Delikte (68.048) eindeutig Stadtteilen zugeordnet werden konnten. Am gefährlichsten war es 2018 demnach erneut in Mitte mit 15.284 Straftaten, in Waldheim mit 55 Delikten wieder einmal am sichersten.

Diebstähle häufigstes Delikt

Den Großteil dieser Straftaten machten im gesamten Stadtgebiet Diebstähle aus: insgesamt 26.029 Taten. Am seltensten ereigneten sich dagegen mit bloß 20 Taten Raubüberfälle auf offener Straße. Die größte Aufklärungsquote gab es mit 92,45 Prozent bei Rauschgiftdelikten. Das liegt daran, dass Rauschgiftdelikt in den allermeisten Fällen bei Kontrollen aufgedeckt werden und somit auch keiner weiteren Aufklärung bedürfen.

Fast 2500 Platzverweise erteilt

Die Daten über den städtischen Ordnungsdienst reichen von Juli bis Dezember 2018 und sollen „nur einen ersten Eindruck“ vermitteln. Der Grund: Zwar nahmen die Mitarbeiter bereits Anfang des Jahres ihre Arbeit auf, doch erst im Sommer war die volle Personalstärke von 49 Angestellten erreicht. Insgesamt brachte der Ordnungsdienst im zweiten Halbjahr 10.620 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige, erteilte 2438 Platzverweise und führte 21.255 Bürgergespräche. Am häufigsten patrouillierten die Mitarbeiter in der Innenstadt.

„Konstruktive Zusammenarbeit“

Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe spricht von einer „konstruktiven und erfolgreichen Zusammenarbeit“ zwischen den Ermittlern und dem städtischen Ordnungsdienst. „Dabei verfolgen alle Gremien das Ziel, die Landeshauptstadt zu einem noch sichereren Ort zu machen.“ Ähnliche Worte findet auch Ordnungsdezernen Axel von der Ohe ( SPD): der jetzt aktualisierte Sicherheitsbericht der Stadtteile sei ein Ausdruck „intensiver Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung“.

Von Peer Hellerling