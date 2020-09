Hannover

Die Polizei sucht nach der 16-jährigen Alena S. aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen. Sie wird seit dem 9. September vermisst und könnte sich in Hannover aufhalten. Die Jugendliche ist auf Medikamente angewiesen und braucht dringend Hilfe. Es ist möglich, dass sich die 16-Jährige auch in Paderborn aufhält. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen laufen, haben bislang aber nicht zu einem Erfolg geführt. Die Polizei hat sich am Mittwoch an die Öffentlichkeit gewandt, um Hinweise auf den Aufenthaltsort der 16-Jährigen zu bekommen.

Alena S. ist etwa 1,60 Meter groß, sehr schlank und hat mittellange, dunkelbraune Haare. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine olivgrüne Hose, eine dunkelblaue Sweatjacke der Marke „Champion“ sowie schwarz-violett-farbene Schuhe. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter der Nummer (05231) 60 90 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Von Tobias Morchner