Wo ist Leon? Polizei Hannover sucht vermissten Jungen aus Sehnde

Hannover

Die Polizei Hannover sucht seit Donnerstagmittag nach dem zwölf Jahre alten Leon G. aus Sehnde. Der Schüler, der unter einer autistischen Störung leidet, war vom Gelände seiner Schule in Hannover gerannt und gilt seitdem als vermisst.

Wird seit Donnerstag vermisst.Leon G. aus Sehnde. Quelle: Polizei Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen war Leon G. um kurz vor 12.30 Uhr vor den Augen seiner Schulbegleiterin vom Gelände der Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule in der Kirchröder Straße in Hannover gerannt und dann verschwunden. Der Junge ist nicht in der Lage, selbstständig nach Hause zu finden. Auch eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Leon ist wiederholt weggelaufen und hat kein Mobiltelefon bei sich. Er hat eine große Vorliebe für den öffentlichen Personennahverkehr und wurde in der Vergangenheit bereits in Hamburg angetroffen. Den Weg dorthin hatte er mit der Deutschen Bahn zurückgelegt.

Leon ist etwa 1,50 Meter groß und schlank. Er hat ein schmales Gesicht und kurze blonde Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer schwarzen Jeans bekleidet, die hochgekrempelt war und helle Aufschläge hat. Zudem trug er einen tarnfarbenen Pullover. Hinweise zu dem Jungen und seinen Aufenthaltsort nimmt das Kommissariat in Lehrte unter der Nummer (05132) 827115 entgegen.

Von Tobias Morchner