Oft werden Handys nur wenige Jahre benutzt, bevor ein neues Modell angeschafft wird. Doch statt das alte Gerät zu entsorgen, bewahren die meisten Deutschen sie einfach weiter zu Hause auf. 200 Millionen Geräte verstauben in Schubladen in den deutschen Haushalten, schätzt der Verband Bitkom. Dabei ist es einfach, ein ungenutztes Gerät auch in Hannover kostenlos loszuwerden.

Naturschutzorganisationen sammeln Handys

Viele Umweltschutzorganisationen sammeln Handys, die sie dann zum Recycling weitergeben. Dafür bekommen die Naturschützer einen festen Geldbetrag, den sie in Umweltprojekte investieren.

Der Naturschutzbund (Nabu) bietet dafür drei verschiedene Optionen. Entweder man schickt das gebrauchte Gerät an den Recyclingpartner des Nabu. Das ist sogar kostenfrei möglich. Den Retourenschein gibt es auf der Webseite des Nabu zum Herunterladen.

Es ist auch möglich, das Handy an einer Nabu-Sammelstelle abzugeben. Eine solche befindet sich in Hannover zum Beispiel bei der Krankenkasse BKK VBU, Kurt-Schumacher-Straße 7-9. Auch der Fachhandel Office 360, Gustav-Adolf-Straße 30, und die Nabu Geschäftsstelle, Alleestraße 36, nehmen alte Geräte an.

Eigene Sammelaktion organisieren

Wer eine große Sammelaktion beispielsweise in seinem Sportverein organisieren möchte, kann beim Nabu auch eine Sammelbox bestellen und diese ebenfalls kostenfrei an den Recycler schicken.

Auch die Deutsche Umwelthilfe nimmt Smartphones entgegen. Eine Sammelstelle gibt es in Hannover in der Deisterstraße 27. Alternativ können die Besitzer die Handys per Post an die Deutsche Umwelthilfe nach Köln schicken. Auch Pro Wildlife nimmt auf diesem Weg Handys entgegen.

Handy auf Recyclinghof abgeben

Auf Wertstoffhöfen können die Geräte ebenfalls entsorgt werden. Eine Übersicht über die Höfe in der Stadt und Region Hannover gibt es auf der Seite des Abfallunternehmens Aha.

Eine weitere Möglichkeit ist der Einzelhandel. Denn Elektronikmärkte, die eine Lagerfläche von mehr als 400 Quadratmetern haben, sind seit 2016 verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen. Das gilt auch für Onlinehändler.

Geld verdienen mit alten Geräten

Bei manchen Händlern gibt es sogar Automaten, der dem Besitzer das alte Handy abkauft. Dieser „ecoATM“ schätzt den Wert des Gerätes anhand des Modells, Alters und Zustandes und zahlt diesen dann als Einkaufsgutschein aus, wenn der Kunde mit dem Angebot zufrieden ist.

Diese Automaten stehen in Hannover in der Ernst-August-Galerie und bei Saturn, Ernst-August-Platz 3. Auch die Mediamärkte in Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 211, und in Wülfel, Hildesheimer Straße 410, verfügen über solch einen Automaten.

Funktionstüchtige Handys weitergeben

Eine ressourcenschonende Möglichkeit ist es, Smartphones, die noch einwandfrei funktionieren, zu verschenken oder zu tauschen. Das ist zum Beispiel auf den Onlineplattformen Free your stuff hannoverteilt.de möglich.

Von Inga Schönfeldt