Wo muss man in Niedersachsen eine Schutzmaske tragen?

In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen in geschlossenen Räumen sind die Masken von Montag an Pflicht.

Gilt das auch für die Menschen, die dort arbeiten?

Nein. Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrer sind ebenso wenig dazu verpflichtet wie Verkäuferinnen und Verkäufer – es sein denn, ihr Arbeitgeber verpflichtet sie dazu. „Arbeitsschutz ist Sache des Arbeitgebers“, sagte Claudia Schröder vom Krisenstab der Landesregierung bei einer Pressekonferenz am Freitag. Aus Sicht des Landes sei es den Mitarbeitern aber schwer zuzumuten, acht Stunden am Stück eine Atemschutzmaske zu tragen. Voraussetzung sei, dass ansonsten die Hygieneregeln eingehalten würden.

Wie ist es im Schulbus?

Auch hier gilt die Pflicht. Schülerinnen und Schüler, die keine Mund-Nasen-Bedeckung im Schulbus trügen, würden nicht durch die Verordnung gezwungen, den Bus zu verlassen, sagte Schröder. Allerdings hätten die Nahverkehrsunternehmen eigene Regeln, an die sich die Schüler halten müssten.

Gibt es Geschäfte, in denen eine Ausnahme gilt?

Ja – Banken und Sparkassen. Hier gilt keine Maskenpflicht. So möchte das Land offenbar gewährleisten, dass normale Kunden von Bankräubern zu unterscheiden sind.

Wie muss die Maske beschaffen sein?

Das ist beinahe egal – vorhanden sein muss eine sogenannte „Mund-Nasen-Bedeckung“ oder „textile Barriere“. Das kann eine Einwegmaske oder eine selbst genähte Baumwollmaske ebenso sein wie ein Tuch oder ein Schal. Professionelle FFP- oder Operationsmasken sollen weiter den „Profis“ in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorbehalten sein, heißt es vonseiten der Landesregierung.

Wer ist von der Maskenpflicht ausgenommen?

Von einer Maskenpflicht ausgenommen sind Personen mit schweren Vorerkrankungen, etwa an der Lunge oder am Herzen. In diesen Fällen sei wegen des höheren Atemwiderstands das Tragen einer Maske nicht zumutbar, heißt es in der neuen Verordnung, die am 27. April in Kraft tritt. Außerdem müssen Kinder unter sechs Jahren die Masken nicht tragen.

Müssen Lehrer und Schüler die Masken in der Schule tragen?

Nein. Sie können es tun, wenn sie möchten. Im Umland Hannovers haben einzelne Schulen angekündigt, das auf Wunsch der Lehrerkollegien eine „sanfte Maskenpflicht“ gilt – Schüler und Pädagogen ziehen freiwillig mit, während es für eine bindende Verpflichtung keine Rechtsgrundlage gibt, wie das Kultusministerium kürzlich noch einmal festgestellt hat.

Gibt es Bußgelder bei Zuwiderhandlung?

Prinzipiell ja – es handelt sich dann um eine Ordnungswidrigkeit. In der ersten Woche werde man keine Bußgelder erheben, sagte Schröder. Doch danach könnten Strafen drohen, „die höher sind als für das Fahren ohne gültigen Fahrschein“.

Muss ich beim Autofahren eine Maske tragen?

Nein – auch dann nicht, wenn mehrere Personen im Auto sitzen. Auf die Frage, ob man sich bei einer Blitzerkontrolle durch eine Maske entziehen könne, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen, man könne die Fahrer in der Regel auch ermitteln, wenn sie Schutzmasken trügen. Klar sei so oder so: „Halten Sie sich an die Verkehrsordnung“.

