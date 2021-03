Hannover

Die Polizei Hannover sucht weiter nach der vermissten Tamara S. aus Misburg und ihrer vier Wochen alten Tochter. Auch eine Woche nach dem Verschwinden der 30-Jährigen fehlt von den beiden nach wie vor jede Spur. Bislang sind nur einige Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau und ihres Kindes bei der Polizei eingegangen. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Lage für die Mutter und ihr Kind zugespitzt haben könnte. Tamara S. ist ohne ihre EC-Karte untergetaucht. Ihr Bargeld dürfte sie inzwischen aufgebraucht haben. Die Fahnder haben deshalb jetzt ein neues Foto der Gesuchten veröffentlicht.

Die Polizei Hannover fragt: Wo sind die 30-jährige Tamara S. und ihre vier Wochen alte Tochter? Quelle: privat

Die 30-Jährige war am 4. März mit ihrer Tochter untergetaucht. An jenem Donnerstag sollte sie aufgrund eines richterlichen Beschlusses ihre drei Kinder in die Obhut des Jugendamtes und des Sozialdienstes Misburg-Anderten übergeben. Zwei der drei Kinder im Alter von einem und drei Jahren konnten die städtischen Mitarbeiter abholen. Tamara S. flüchtete aber mit ihrem Säugling und tauchte unter. Da die junge Mutter psychische Auffälligkeiten aufweist, kann die Polizei eine Gefährdung des Kindeswohls nicht ausschließen. Die Behörde sucht daher weiter dringend Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat in Misburg der Nummer (05 11) 1 09 35 17 entgegen.

Von Tobias Morchner