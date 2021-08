Hannover

Terminstau und wochenlange Wartezeiten: Der Zustand in den hannoverschen Bürgerämtern bleibt für viele ein Dauerärgernis. Wenn etwa das Ausstellen eines Reisepasses frühestens Ende September beantragt werden kann, dann ist das für den geplanten Sommerurlaub 2021 viel zu spät. Die Stadtverwaltung räumt die langen Wartezeiten auf Termine in den Bürgerämtern zwar ein und kündigt eine Verbesserung des Service an. Doch HAZ-Leser bleiben skeptisch. Hier haben wir einige Zuschriften zusammengestellt.

HAZ-Leser Uwe Jeremie aus Hannover: „Kein ernsthaftes Anliegen“

Wiederum berichten Sie über die wochenlangen Wartezeiten in den Bürgerämtern. Ich weiß nicht genau, wie lange derartige Berichte schon in Ihrer Zeitung stehen, offenbar seit Jahren, wobei von der Verwaltung beziehungsweise Politik immer irgendwelche Entschuldigungen angeführt werden, ohne dass sich erkennbar irgendetwas ändert. Insofern hat unser derzeitiger Bürgermeister Herr Onay dieses Problem sicherlich geerbt. Er macht allerdings nicht den Eindruck, dass ihm die Verbesserung dieser Situation ein ernsthaftes Anliegen wäre. Vielmehr lässt er sich lieber im Zusammenhang mit den Projekten seiner Klientelpolitik ablichten, so bei Eröffnung eines Fahrradweges oder von sogenannten Experimentierräumen, während es den Normalbürgern erlaubt wurde, im Stau CO2, Stickoxide und Feinstaub zu emittieren.

Dabei ist mir ein bekanntes Wort Herbert Wehners eingefallen, das dieser damals auf Willy Brandt gemünzt hatte: „Der Herr badet gerne lau.“ Womit ich aber natürlich keineswegs sagen will, dass Herr Onay mit Willy Brandt zu vergleichen wäre. Jedenfalls sieht es wohl so aus, dass Herr Onay sich gern mit den angenehmen, zum Beispiel kulturellen Seiten seines Amtes befasst, aber nicht mit der Kärrnerarbeit, eine funktionierende pünktliche Verwaltung für die Einwohner seiner Stadt bereitzustellen. Uwe Jeremie, Hannover

HAZ-Leser Gregor Nolte aus Hannover: „Gleiche Gebühren für alle?“

Mich würde interessieren, ob die „Profiautozulasser“ den gleichen Gebührensatz zahlen wie jeder Normalbürger. Bei der Bevorzugung müsste mindestens der zehnfache Gebührensatz fällig sein. Gregor Nolte, Hannover

HAZ-Leser Klaus Dilger aus Seelze: „Von Spanien lernen“

Das ist nicht zu verstehen. Ich möchte einmal am Beispiel Spaniens zeigen, wie es gehen kann: online einen Termin für den nächsten Tag vereinbart, Termin: 12.42 Uhr (Termine werden im Acht-Minuten-Takt vergeben), Ankunft im Amt am nächsten Tag 12.40 Uhr, 12 Euro Barzahlung und Abgabe zweier Fotos, 12.42 Uhr Einlass (maximal sind zwei Personen im Amt zugelassen), 12.46 Uhr Amt mit neuem Personalausweis verlassen. 12.40 Uhr – 12.46 Uhr zuzüglich Onlinezeit für Reservierung. Das ist Bürgernähe. Wie sagt der Volksmund? „Und das in Spanien?“ Klaus Dilger, Seelze

HAZ-Leser Günter Ilper aus Hambühren: „Velorouten wichtiger als zufriedene Bürger“

In jedem Wirtschaftsbetrieb erfolgen – besonders in Krisensituationen – von beauftragten externen Wirtschaftsprüfern sogenannte Arbeitszeit-Ermittlung von Bearbeitungsfällen. Warum ordnet das der Oberbürgermeister nicht an? Der Arbeitsumfang der einzelnen Fälle in den Bürgerbüros ist doch landes- und bundesweit überall gleich. Warum kommt die Stadt Hannover nicht voran?

Ein norddeutsches Sprichwort lautet: „Der Fisch stinkt vom Kopf her!“ Warum sind Eröffnungen von Velorouten, Straßenstilllegungen und so weiter wichtiger als die Zufriedenheit der Bürger? Günter Ilper, Hambühren

HAZ-Leser Jürgen Massute aus Hannover: „Falsche Prioritäten“

Wieder einmal verspricht die Stadt Hannover deutliche Verbesserungen im Bürgerservice. Wie oft eigentlich schon? Nun sollen sich die Bürger noch bis zum Jahresende gedulden. Noch lange fünf Monate! Die Lokalseiten dieser Ausgabe zeigen das Dilemma: Auf Seite 17 die Beschwerde über den schlechten und nervenaufreibenden Service; auf Seite 23 eine der Ursachen, nämlich die Konzentration auf falsche Prioritäten. Als ob solche Radfahrerprojekte nicht warten könnten, bis der Normalbetrieb im Rathaus funktioniert. Dazu noch ein OB, der ohne Helm auf dem Rad unterwegs ist. Tolles Vorbild!Jürgen Massute, Hannover

