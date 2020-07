Wie die Nadel im Heuhaufen: Die Polizei hat einen findigen 29-Jährigen gefasst, der die Beamten seit April mit falschen Adressen in die Irre geführt hatte. Der Mann hatte seine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen Computerbetrugs nicht angetreten. Ausgerechnet beim Mittagessen wurde er nun offenbar nachlässig.

Das Verwirrspiel um den Aufenthaltsort des 29-Jährigen führte die Polizei zwischenzeitlich bis nach Bayern. Am Ende wurde der Gesuchte aber in einer Bar in Linden-Süd gefasst. Quelle: Johannes Neudecker/dpa