Hannover

Mehrere wichtige Entscheidungen stehen in dieser Woche an. So stimmt der Rat Hannovers darüber ab, ob die Friedhofsgebühren steigen, der Verkehrsausschuss der Region debattiert über Änderungen im Nahverkehrsplan. Und sollte die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus weiterhin niedrig bleiben, könnten ab Donnerstag Außengastronomien öffnen. Der Überblick:

Wie geht es mit den Velorouten weiter?

Die Veloroute 8 von Hannover nach Laatzen wird jetzt markiert – zumindest auf Laatzener Seite. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Bauausschuss des Rates versammelt sich am Mittwoch, 19. Mai, und beschäftigt sich unter anderem mit einem Umweltthema: Die Region Hannover will die Leineaue zwischen Hannover und Stöckendrebber als Landschaftsschutzgebiet deklarieren. Dort leben unter anderem seltene Fledermausarten.

Zudem werden sich die Baupolitiker erneut mit dem geplanten Veloroutennetz auseinandersetzen. Die CDU fordert, dass in jedem Stadtbezirk Bürger an der Planung beteiligt werden.

Lesen Sie auch: Politik streitet um Velorouten – und produziert einen Flickenteppich

Stichtag für Corona-Lockerungen

Sollten die Inzidenzzahlen niedrig bleiben, könnten am Donnerstag Außengastronomien öffnen. Quelle: Matthias Balk

Für Gastronomen, Händler, Sportvereine und Kulturschaffende dürfte der Mittwoch ein spannender Tag werden. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Hannover weiterhin unter der Marke von 100 bleibt, kann die Regionsverwaltung offiziell festlegen, dass Hannover keine Hochinzidenzkommune mehr ist. Ab Donnerstag, 20. Mai, gäbe es dann Lockerungen: Pünktlich zum Pfingstwochenende könnten Biergärten öffnen, Einkaufen wäre ohne Termin möglich, die Testpflicht gilt jedoch weiterhin.

Lesen Sie auch: Inzidenz in der Region Hannover weiter unter 100 – wann fällt die Ausgangssperre?

Kunstfestspiele zum Wochenende

Der Intendant der Kunstfestspiele Ingo Metzmacher präsentiert zum Wochenende weitere Aufführungen. Quelle: Helge Krückeberg

Die Kunstfestspiele gehen weiter, jedoch zunächst nur online. Am Freitag, 21. Mai, ist ab 20 Uhr im Netz eine Tanzperformance zu sehen unter der Leitung von Vlatka Horvat. Die Aufführung unter dem Titel Until the Last of Our Labours Is Done erinnert an einen Staffel- oder Hindernislauf. Die Tänzer bewegen sich zu Live-Musik.

Und noch ein Konzerttipp: Am Sonnabend, 22. Mai, präsentiert Feinkost Lampe ab 21 Uhr einen Liveauftritt des Musikern Chapelier Fou. Der Violinist mischt klassische Klänge mit elektronischen Sounds. Auch dieses Konzert ist online zu erleben.

Lesen Sie auch: Spektakuläres Konzert – Ingo Metzmacher dirigiert Messiaen

Letztes 96-Spiel der Saison

Wollen zum Abschluss der Saison noch einmal jubeln: Die Fußballer von Hannover 96. Quelle: Joosep Martinson/dpa

Während Bochum, Kiel und Fürth noch um den direkten Aufstieg in die Bundesliga kämpfen, können es die Zweitliga-Fußballer von Hannover 96 am Sonntag, 23. Mai, entspannter angehen lassen. Für die Roten geht es im letzten Spiel der Saison 2020/2021 gegen Nürnberg lediglich noch um einen versöhnlichen Abschluss einer insgesamt enttäuschenden Spielzeit. Anpfiff in der HDI Arena ist um 15.30 Uhr.

Finanzielle Lage der Alten- und Pflegeheime ist Thema

Am Montag, 17. Mai, tagt der Sozialausschuss des Rates. Die Stadtverwaltung stellt unter anderem die finanzielle Lage der städtischen Alten- und Pflegeheime dar. Bemerkenswert ist, dass das Jahresergebnis 2020 deutlich besser ausfällt als erwartet.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beratung über mögliche Veränderungen im Busverkehr

Auf welchen Buslinien soll der Takt erhöht werden, wo sind zusätzliche Haltestellen nötig? Der Verkehrsausschuss der Regionsverwaltung Hannover berät am Dienstag, 18. Mai, über Fahrplanänderungen für das kommende Jahr.

Von Andreas Schinkel