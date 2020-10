Hannover

Dass Karstadt in Hannover ausgerechnet sein Flagschiff-Geschäft am Schillerdenkmal schließen würde, war für viele ein Schock. Längst läuft der Ausverkauf der Filiale, doch in dieser Woche ist endgültig Schluss.

Was folgt auf Karstadt im Karstadt-Haus?

Alles ist jetzt draußen, in dieser Woche verlässt Karstadt endgültig sein Flaggschiff-Geschäft an der Georgstraße. Quelle: Katrin Kutter

Am Sonnabend, 17. Oktober, schließt das Karstadt-Haus an der Georgstraße seine Pforten. Galeria Karstadt Kaufhof hat bereits vor Monaten angekündigt, die Immobilie im Rahmen der konzernweiten Konsolidierung aufzugeben, weil man sich mit dem Gebäudeeigentümer nicht auf eine Mietsenkung einigen konnte. Was mit dem Haupthaus nach der Schließung werden soll, ist noch nicht klar. Ein viel diskutierter Vorschlag, aus dem Gebäude ein Kulturhaus zu machen, in dem verschiedene Museen an prominenter Stelle in der Stadt eine Ausstellungsfläche bekommen, steht im Raum, harrt aber noch der Realisierung.

Messerangriff kommt vor Gericht

Ein brutaler Angriff am Maschseeufer, der womöglich nur dank des Einsatzes von Passanten nicht tödlich verlaufen ist, kommt nun vor Gericht. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Ein brutaler Streit am Maschseeufer im April kommt jetzt vor Gericht: Zwei Männer Anfang 20 sollen einen dritten Mann am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer angegriffen und niedergestochen haben. Anschließend sprang einer der beiden Angreifer auf den Liegenden und schlug auf ihn ein. Erst als Umstehende die beiden Angreifer wegzogen, ließen sie von ihrem Opfer ab. Der Attackierte überlebte nur durch eine Notoperation. Am Montag, 12. Oktober, beginnt der Prozess vor dem Landgericht Hannover – dort müssen sich die beiden mutmaßlichen Angreifer wegen versuchten Totschlags beziehungsweise gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Wie sieht der diesjährige Leibnizring aus?

Der 99-jährige Rolf Zick erhält in diesem Jahr den Leibnizring des Presseclubs Hannover. Quelle: Ilona Hottmann

Der Leibnizring des Presse Clubs gehört zu den renommiertesten Preisen, die in Hannover verliehen werden. Und es ist auch für Goldschmiede ein besonderer Anlass, denn der Preisring wird alljährlich im höchstdotierten Goldschmiedewettbewerb Deutschlands ermittelt. In diesem Jahr bekommt den Ring der 99-jährige Journalist Rolf Zick, und die Kunst wird es sein, Zicks langes Wirken in Hannover und Niedersachsen überzeugend in einem Ring darzustellen. Am Dienstag, 13. Oktober, wird nun der Preisring präsentiert. Die Ringverleihung an Zick folgt eine Woche später, am 20. Oktober.

Ständehausstraße für elf Tage gesperrt

Immer Ärger mit dem Klapperpflaster: Die Ständehausstraße muss wieder repariert werden. Quelle: Michael Wallmüller

Mehrfach schon ist die Ständehausstraße zwischen Oper und Kröpcke repariert worden, nun muss sie erneut gesperrt und aufgerissen werden. Der Grund: Das lockere Pflaster, das Auto- und Radfahrer gestört hat, ist auch nach wiederholter Reparatur nicht fest. Elf Tage lang kann die Straße nicht genutzt werden, Busse und der übrige Verkehr werden umgeleitet.

Hannover 96 will in Paderborn punkten

Gegen Paderborn will sich Hannover 96 besser durchsetzen als zuletzt in einem Testspiel gegen Erstligist Union Berlin: Da setzte es eine 1:4-Niederlage. Quelle: Kaletta

Mit 4:1 schickten die Roten von Hannover 96 vor der Länderspielpause den Ligarivalen Eintracht Braunschweig nach Hause – und dieser Derbysieg war das positive Signal, das die Mannschaft nach dem zuvor durchwachsenen Start in die Liga (ein Sieg, eine Niederlage) gebraucht hat. Nun wird es am Wochenende darum gehen, diesen Schwung mitzunehmen. Gegner ist wieder ein Club aus der näheren Umgebung: Die Roten sind zu Gast beim SC Paderborn. Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr.

Die Infa startet am Wochenende

Deko, Wohlfühlen, Ambiente –Die Infa ist als Wohlfühlmesse weit über die Grenzen Hannovers hinaus bekannt. Quelle: Infa Presse Wohnen und Ambiente

Viele Messen mussten in diesem Jahr abgesagt werden, einige dürfen aber doch stattfinden: Die Verbrauchermesse Infa öffnet am Sonnabend, 17. Oktober, ihre Pforten. Eine Woche lang können Besucher dann alles zu Deko, Handgemachtes, Freizeit und Beauty und Bauen auf dem Messegelände finden. Aufgrund der Corona-Pandemie sind aber in diesem Jahr spontane Besuche nicht so einfach möglich. Wer die Infa besuchen will, muss sein Ticket vorher online hier kaufen.

Recken zu Gast in Berlin

Torwart Urban Lesjak war der Rückhalt der Mannschaft beim Sieg gegen den HSC Coburg. Quelle: Florian Petrow

Für Hannovers Handball-Erstligist stand zuletzt ein Arbeitssieg zu Buche: Mit 27:23 gewannen die Recken von der TSV Hannover-Burgdorf in der ZAG-Arena gegen den Konkurrenten HSC 2000 Coburg. Nun muss die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega wieder auswärts ran: Am Donnerstag, 15. Oktober, geht es gegen die Füchse in Berlin. Anpfiff ist um 19 Uhr.

