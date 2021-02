Hannover

Zwei Obdachlose sind in Hannover innerhalb von drei Wochen durch gepanschten oder verunreinigten Wodka verletzt worden. Jetzt hat die Polizeidirektion die Experten vom Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen in die Ermittlungen mit einbezogen. Sie sollen den Inhalt einer Flasche genau analysieren. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Verletzungen der Speiseröhre

Die beiden Obdachlosen hatten nach einem Schluck aus Wodkaflaschen, die ihnen zuvor ein bislang unbekannter Mann geschenkt hatte, Verletzungen im Bereich der Speiseröhre erlitten. Eine der Flaschen samt Inhalt konnte die Polizei sicherstellen. Die LKA-Experten sollen jetzt herausfinden, aus welchen Substanzen sich die Flüssigkeit in der Flasche zusammensetzt. Erst dann ist klar, ob der Wodka bewusst mit einer ätzenden Flüssigkeit versetzt wurde – oder ob es sich möglicherweise um illegal hergestellten Wodka handelt, bei dessen Produktion nicht alles glattgelaufen ist. Wann die Ergebnisse der Analyse vorliegen, ist noch offen.

Vorfälle am Steintor und an der Münzstraße

Bislang sind der Polizei außer den zwei Fällen keine weiteren Vorkommnisse dieser Art gemeldet worden. Vor etwas drei Wochen hatte ein Obdachloser am Steintor gegen 3 Uhr von einem Unbekannten eine Flasche Wodka geschenkt bekommen und hatte schon nach dem ersten Schluck Verätzungen an der Speiseröhre erlitten. Der zweite Fall trug sich vor einer guten Woche an der Münzstraße zu.

Von Tobias Morchner