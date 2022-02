Hannover

Die Zahlen sind schon beeindruckend. „Wir können in Durchschnitt drei Uetzes mit regenerativem Strom versorgen", sagt Florian Gahre, Bürgermeister von Uetze. Es ist die kleinste Gemeinde, die östlichste Gemeinde und die am stärksten mit Windkraftanlagen bestückte Gemeinde in der Region Hannover.

Uetze: Dreimal mehr Stromproduktion als Verbrauch

Wenn Gahre wissen will, wie hoch der Stromverbrauch in Uetze rechnerisch gerade ist und wie viel im Gegenzug aus verschiedenen Energiequellen eingespeist wird, dann braucht er nur auf eine Internetseite zu schauen, die das Unternehmen Avacon anbietet. Bei Uetze ist der Stromsaldo fast immer im Plus. Nur selten muss Strom zugespeist werden. Meist fließt welcher ab ins überregionale Netz. Das liegt natürlich an den großen und ertragsstarken Windparks in Uetze.

Mehrere Kommunen in der Region Hannover bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern bereits einen derartig komfortablen Ausblick auf das, was Energiewende konkret bedeutet. Sie haben sich dem sogenannten Energiemonitor von Avacon angeschlossen. Außer Uetze sind es aktuell Barsinghausen, Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Ronnenberg, die Wedemark und Wennigsen. Die Stadt Langenhagen nutzt ein ähnliches Produkt vom Energiedienstleister Enercity, dort heißt es Klimamonitor.

Energiemonitoring für die Transparenz

Warum aber bieten Städte solch ein öffentliches Monitoring, für das sie bei den Energieversorgern geringfügige Entgelte (es geht um wenige Hundert Euro im Jahr) bezahlen müssen? „Es geht darum, Akzeptanz zu fördern und einen Beleg dafür zu haben, wie erfolgreich wir mit unserer Strategie sind“, sagt in Uetze Gahres Vorgänger Werner Backeberg, der in seiner Amtszeit den Energiemonitor bei Avacon bestellt hat.

Denn Windkraft ist nicht unumstritten. In Uetze sind etwa 4 Prozent der Gemeindeflächen mit Windrädern vollgestellt. Das ist vier Mal so viel wie im Landesschnitt und doppelt so viel, wie das Land Niedersachsen als künftigen Flächendurchschnitt anstrebt. „Wir haben unser Soll eigentlich erfüllt“, sagt Bürgermeister Gahre. 50 Windkraftanlagen verspargeln das Ortsbild in Höhen von bis zu 200 Metern. „Natürlich ist das eine Beeinträchtigung von Optik und Landschaft“, sagt Gahre ehrlich.

„Unabhängiger werden von fremder Energie“

Dass es in Uetze aber wenig Widerstand gegen die Windkraft gebe, liege auch an der Transparenz – und zu der solle der Energiemonitor beitragen. „Der aktuelle Ukraine-Konflikt zeigt ja wieder eindrucksvoll, dass wir unabhängiger werden müssen von fremder Energie“, sagt Gahre. Dabei sei oft das Planungsrecht im Weg. In der Nachbargemeinde Burgdorf etwa erschwert der Flugverkehr den Ausbau von Windrädern.

Der Uetzer Windpark Immenberg mit seinen 200 Meter hohen Anlagen: Insgesamt sind 4 Prozent der Gemeindefläche mit Windmühlen vollgestellt. Die Kommunalverwaltung bemüht sich um Transparenz und will künftig mit Nachbarkommunen kooperieren, um regenerative Energien auszubauen. Quelle: Baywa.re (Archiv)

Um trotzdem die Energiebilanz zu verbessern, planen die Kommunen Lehrte, Sehnde, Burgdorf und Uetze, im Verbund weitere Flächen für regenerative Stromerzeugung zu suchen. Angedacht sind großflächige Photovoltaikanlagen. „Dann haben wir Stromerzeugung sowohl aus Wind wie auch aus Sonne, dann wären wir fast autark“, sagt Gahre.

Autarkie nicht angestrebt

Echte Autarkie werde allerdings nicht angestrebt, betont der Bürgermeister. Viel zu groß wäre der Aufwand für Speichertechnik, die nötig wäre, wenn in Uetze gerade mal Dunkelflaute herrschte. Dann wird über das europäische Verbundnetz ausgeglichen. Irgendwo ist fast immer Wind, und sei es auf hoher See. Mal gibt es im Süden mehr Sonne, mal in Norwegen mehr Wasserkraft, und wenn sich doch mal gar nichts bewegt, sollen zunächst ein paar verbleibende Gaskraftwerke wieder zugeschaltet werden. So sieht der Ausstiegsplan langfristig aus, um den Ausstoß des Klimagases CO2 zu reduzieren.

Der Energiemonitor von Avacon zeigt aber deutlich, wie unterschiedlich die Voraussetzungen bei den einzelnen Kommunen sind. Drei Beispiele von einem bedeckten Mittag Ende Februar mit einer Windgeschwindigkeit von 22 Kilometern pro Stunde:

Drei Beispiele

Uetze ist Spitzenreiter: In Uetze werden zum Vergleichszeitpunkt 13.186 Kilowattstunden (kW/h) Strom erzeugt und 3090 kW/h Strom abgenommen – eine Quote von rechnerisch 427 Prozent regional erzeugtem Strom. Dabei stammen 10.646 kW/h aus Windkraft, 2298 kW/h aus Biomasse und 233 kW/h aus Photovoltaik („Sonstige“ sind 9 kW/h). Auf der Abnahmeseite stehen 1951 kW/h bei Industrie und Gewerbe, 1103 kW/h bei Privathaushalten und 36 kW/h bei den kommunalen Anlagen (also etwa das Rathaus).

Vier von acht Windrädern in der Levester Feldmark: Der größte Teil des in Gehrden produzierten Ökostroms kommen von dort. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Gehrden versorgt sich: Auch in Gehrden ist zum Vergleichszeitpunkt die rechnerische Energiebilanz mit 144 Prozent positiv. Dort stammen 1543 kW/h aus Windkraft, 259 kW/h aus Biomasse und 31 kW/h aus Photovoltaik. Dem stehen auf der Nachfrageseite nur 762 kW/h aus Privathaushalten gegenüber, 492 kW/h aus Industrie und Gewerbe und 30 kW/h aus Kommunalen Anlagen.

Wennigsen produziert nur 21 Prozent: Zum Vergleichszeitpunkt ist die Gemeinde Wennigsen das Schlusslicht in der Region beim Verhältnis von Stromproduktion und Abnahme. Nur 21 Prozent des elektrischen Stroms werden laut Energiemonitor regional produziert. Trotz der Lage am Deister trägt die Windkraft nur 186 kW/h bei, die Photovoltaik bringt 52 kW/h. Zusammen mit „Sonstiges“ werden 258 Kilowattstunden produziert, aber 1246 Kilowattstunden nachgefragt (703 von Privaten und 501 von Industrie und Gewerbe sowie 42 von kommunalen Einrichtungen).

Hier geht es zu den Links:

* Energiemonitor Barsinghausen

* Energiemonitor Burgwedel

* Energiemonitor Gehrden

* Energiemonitor Hemmingen

* Klimamonitor Langenhagen

* Energiemonitor Ronnenberg

* Energiemonitor Uetze

* Energiemonitor Wedemark

* Energiemonitor Wennigsen

Langenhagen hat Luft nach oben

Bei Langenhagen sind es auf dem weniger detaillierten Enercity-Klimamonitor zum gleichen Zeitpunkt 31 Prozent regional erzeugten Stroms. Davon stammen 12 Prozent aus regenerativen Quellen – für diesen Wert werden zum Beispiel Blockheizkraftwerke herausgerechnet, die mit Erdgas betrieben werden. „Langenhagen hat noch viel Luft nach oben“, merkt die lokale Klimaschutzmanagerin Christine Pfülb an. Das Monitoring aber diene dazu, den Anteil regional erzeugten Stroms überhaupt einmal sichtbar zu machen – und vielleicht rege es dazu an, „mehr Anlagen erneuerbarer Energien zu installieren und damit den CO2 -Ausstoß weiter zu senken“.

Auch wenn das Avacon-Tool differenzierter und optisch besser aufbereitet ist als das Enercity-Angebot: Vollständig mit Echtzeitdaten wie suggeriert arbeitet auch Avacon nicht. Zwar sagt Sprecherin Corinna Hinkel, dass immer mehr Einspeise- und Verbrauchsdaten dank digitaler Zähler in 15-Minuten-Intervallen aktualisiert würden. Zusätzlich seien aber derzeit noch Simulationen auf der Basis von Vortagswerten aus den jeweiligen Kommunen und Wetterdaten nötig, um die Datenübersicht zu erstellen. Es wird also mitnichten nur gemessen, sondern auch viel gerechnet, worauf Avacon im Abspann der Seiten pflichtschuldig hinweist.

35 Energiemonitore bei Avacon in Betrieb

Bundesweit würden über den E.on-Konzern, zu dem Avacon gehört, in 132 Kommunen Energiemonitore angeboten, sagt die Sprecherin. Im Netzgebiet von Avacon seien es derzeit 35.

Von Conrad von Meding