Drei Tage lang gibt es im Georgengarten in Hannover Lesungen, Konzerte und Livehörspiele. Mit Kopfhörern können die Gäste dem Programm lauschen. Und auch sonst ist am Wochenende einiges los: Der Moskauer Zirkus kommt, auf dem Zytanien-Gelände lädt ein Autochor zum Mitsingen ein – und Geocacher treffen sich in der Eilenriede. Die Tipps im Überblick.